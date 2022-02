Cartas de lectores I: balneario El Boyero

Solicito la intervención del Gobernador para que arbitre los medios y se abra el Boyero, permitiendo acampar. Este lugar está en Trancas. Hace tres años que no dejan acceso a gente con carpas al balneario; no proyectaron medidas sanitarias para ocupar ese espacio público que es bastante amplio, con mucho lugar al aire libre. No habría contagios si se tomaran las medidas correctas. Le planteo esta necesidad ya que los recursos no me alcanzan para elegir otro lugar. El Boyero es apto para pesca y caminatas, el camping es muy lindo y tiene sin costo todo lo necesario para que acampante. Yo, que cuento con las tres dosis de la vacuna y voy solo de campamento, presenté ya nota al intendente de Trancas, solicitando que se revea la decisión y que se permita acampar a los que menos tenemos en lo económico, ya que falta poco para que termine el verano, sólo quedan dos semanas.

Carlos Rubén Páez

Pasaje Almafuerte 1.763

San Miguel de Tucumán