Qué ver en CCC Go, Qubit TV, HBO Max, Cine.ar Play y Paramount+

Mi novia Polly (Studio Universal, a las 11.05)

Reuben Feffer es analista de riesgo para una compañía de seguros y se ha pasado la vida evitando riesgos hasta que finalmente se casa. El primer día de su luna de miel, su esposa Lisa tiene un amorío con un instructor de buceo francés. Reuben queda destrozado y se toma el avión de vuelta a casa dejando a Lisa. Dos semanas más tarde, se encuentra con Polly Prince, una vieja amiga ex compañera de séptimo grado. Polly ha viajado por todo el mundo y acaba de romper con su último novio. Reuben ha tocado fondo y se arriesga a comenzar una relación con Polly.

Amigos con beneficios (Cinemax, a las 22.01)

Dylan y Jamie son dos amigos jóvenes, solteros y atractivos que deciden entablar una relación de sexo sin compromisos, pero sin dejar de ser amigos. Esta relación híbrida no les traerá más que complicaciones.

El vuelo de las novia (Europa-Europa, a las 00.00)

Marjorie, Ada y Esther son tres jóvenes que sueñan con huir de la sofocante y miserable atmósfera de la posguerra holandesa para encontrar una vida mejor en Nueva Zelanda. Las tres se conocen en el vuelo que las lleva a ese país, donde las esperan sus novios, que emigraron antes que ellas. Durante el viaje, conocen a Frank, un emigrante que va a trabajar en una granja cooperativa. Cincuenta años después, las tres mujeres vuelven a encontrarse en el entierro de Frank.

QUBIT TV

Furyo

Años 40. Un grupo de militares británicos han caído prisioneros del terrible capitán Yonoi en un campo de concentración en Japón. Todo cambia con la llegada de Jack Celliers, un militar rebelde, andrógino y seductor. Una de las películas más populares de Nagisa Oshima (El imperio de los sentidos), adaptación de la novela “The Seed and the Sower” del escritor sudafricano Laurens van der Post. Un audaz drama bélico antirracista que busca penetrar profundamente en la psicología de sus personajes y trata temas como el abuso de autoridad, la brutalidad, la homosexualidad y el choque cultural entre japoneses y británicos en los campos de concentración en Japón durante la Segunda Guerra Mundial.

HBO MAX

Dollface

Dollface se centra en una Jules, una joven cuyo novio la deja, rompiendo una relación de muchos años. Afectada por lo sucedido, la protagonista tiene que recordar cómo vivir si el que ahora es su ex pareja, y volver a entrar en el mundo de las mujeres, recuperando relaciones con amigas que había dejado atrás. Además, la afligida Jules tiene que lidiar con su propia imaginación. Con esto, la protagonista se da cuenta de que se había perdido a sí misma en la relación y a su círculo más cercano de amigas, dándose cuenta de que todo pasa por una razón, y no siempre tiene por qué ser malo.

CINE.AR PLAY

Las siamesas

La película cuenta un viaje en micro a la Costa Atlántica de madre (Cortese) e hija (Lois), quienes tienen una relación absorbente y enfermiza y que en una noche dentro de un micro vacío estalla en mil pedazos. Amor, celos y costumbrismo es lo que Hernández supo llevar a la pantalla grande con un película que ella misma calificó como “pequeña”, en comparación a su antecesora “Los Sonámbulos”, la cual también fue elegida para ir a los Goya.

PARAMOUNT+

Two weeks to live

Two Weeks to Live nos cuenta la historia de Kim Noakes, una joven excluida de la vida social que deberá enfrentarse por primera vez al mundo real con la excusa de vengar la memoria de su padre. Seis episodios de 25 minutos son más que suficientes para asegurarnos un show digno de maratón que muy pocas veces se toma en serio. disney+encantoMientras escapan de su casa por desplazamiento forzado, la joven Alma Madrigal pierde a su marido Pedro, pero salva a sus hijos trillizos Pepa, Julieta y Bruno. La vela que Alma lleva consigo se vuelve mágica y crea una casa sensible, la “Casita”.