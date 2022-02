San Pedro de Colalao disfruta una buena temporada y esperan que siga así hasta marzo

San pedro de Colalao es sin dudas uno de los destinos predilecto de los tucumanos. Se encuentra a una hora aproximadamente de la capital y es un lugar propicio para desconectar de la ciudad. Después de temporadas difíciles para el sector turístico y gastronómico, este año los trabajos se realizan con mayor intensidad, tratando de revertir las pérdidas económicas y la postergación de los diferentes eventos.

En diciembre de 2021 se inauguró la Hostería El Lapacho, emblema de la villa turística. La apertura significó una fuerte afluencia de turistas, visitantes y lugareños que se acercaron a mirar las nuevas obras. “Durante enero, la ocupación fue muy positiva. Tuvimos un 70 por ciento en promedio y en lo que va de febrero viene todo igual. La lluvia jugó una mala pasada porque mucha gente se dio de baja. Pero trabajamos con listas de espera, con lo que pudimos solucionar ese tema”, detalla Jaime Collado, miembro del grupo inversor.

En términos de ocupación hotelera, en general esta temporada viene a pleno. “La hostería está completa. Acá hay 34 habitaciones y se pueden quedar 120 personas. Ahora hay un 80 por ciento de reservas para los próximos fines de semana y para carnaval tenemos el 50 por ciento de reservas ocupadas”, dice a LA GACETA.

GALA. La iglesia fue embanderada por la celebración de la Virgen. LA GACETA / FOTOs DE DIEGO ÁRAOZ

Desde enero hasta la semana pasada en promedio, especifica Collado, pasaron 1.200 personas por el lugar y las expectativas son altas con respecto a lo que queda de febrero. “Es un temporada normal, no explosiva. Se esperaba muchísima gente. Antes venían de lunes a viernes y ahora esperan al fin de semana”, detalla.

Con respecto al movimiento gastronómico, Luis Nieva, referente en San Pedro, comentó que durante la primera quincena de enero se notó el mayor movimiento de turistas. Luego el flujo de visitantes bajó. “Fue más flojo por las inclemencias climáticas. Hubo mucha lluvia, no obstante se trabajó, pero no al ritmo que se esperaba. En su conjunto esta temporada esta buena. No nos podemos sentir tan mal después de dos años que nos tocaron desastroso. Se ve un repunte”, analiza Nieva.

FAMILIAS Y AMIGOS. El puente de acceso a la villa también sirvió para que los visitantes se hicieran fotos aprovechando el sábado a pleno.

“Lo que se espera es que mejore el tiempo, porque en febrero siempre se nota una baja importante. El turista quiere sol, para venir los fines de semana y eso no lo estamos teniendo. La esperanza es que tengamos un final de verano que sea bueno”, resumió.

Próximos eventos

Ángel Lizardo, director de Turismo de San Pedro de Colalao, proporcionó datos sobre la ocupación hotelera durante enero. “Tuvimos un 90 por ciento de ocupación, comparada con el año pasado. Se nota mucha gente de Salta y de Jujuy. Con la fiesta de Lourdes siempre vienen 20.000 personas. Este fin de semana está al 100 por ciento el tema de ocupación de hoteles. Estamos completos”, aseveró Lizardo. Además comentó que en el primer mes de este año ya pasaron por la villa turística 10.000 personas y en esta semana, con el plus de la festividad de la Virgen de Lourdes, la cifra trepó a 20.000 turistas. “La hostería es nuestro punto fuerte, porque la están levantando muy bien. Y creo que eso está beneficiando al turismo”, manifiesta.

COMPRAS Y DESCANSO. Los turistas disfrutaron de una feria en la plaza.

Se espera el carnaval con muchas expectativas, además de la realización del Abierto del NOA de mountain bike y para el mes de marzo -si todo mejora- se estaría desarrollando la Fiesta Nacional de la Nuez. “Estamos en diálogo con el delegado y con el presidente del Ente de Turismo de la provincia para realizar la Fiesta de la Nuez. Hay muchas expectativas para ese evento. Además, se están haciendo obras en la comuna, un centro cívico, cajeros, teatro nuevo, paseos con escenario para los artistas, baños públicos, un playón deportivo con la idea de fomentar el turismo en la comuna”, enumeró.

Recorrida

La postal que muestra San Pedro de Colalao durante la mañana va mutando a lo largo del día. Lo que parecen calles desiertas y dormidas, de a poco empiezan a despertarse. El movimiento va “in crecendo” a lo largo de las horas y al mediodía la plaza principal se encuentra atestada de visitantes. Consultada por LA GACETA, Zulema Barraza, turista asidua de San Pedro, indicó que todos los años disfrutan de la temporada de verano, y de paso concurren a la fiesta de la Virgen de Lourdes.

“Es un lugar hermoso, está muy tranquilo el ambiente. Los precios me parecen que están más que bien. Tenés que buscar opciones, pero se encuentra de todo. No me sorprende la cantidad de personas, porque siempre pasa que para este fecha el lugar este lleno”, comenta.

MUCHO MOVIMIENTO. Los funcionarios de San Pedro están contentos por la llegada de los visitantes.

En la plaza principal, una pareja de jubilados -Francisco Toro y Gloria Ruiz- sostiene que hace una semana que están instalados en una casa familiar. “Es nuestra tradición, ir y venir a San Pedro en las vacaciones. Sí tenemos algunas observaciones, porque pensamos que así como se le da tanta magnitud a la festividad de la Virgen, debería expandirse a otros ámbitos. Hay cosas muy buenas aquí, y eso se debe reforzar”, postula Ruiz.

Además la pareja coincide, con la mayoría de los visitantes en que el ambiente está más relajado y es familiar. “Antes no podías estar en la plaza porque siempre había jóvenes un poco molestos, con la música alta que no te dejaban disfrutar y eso te alejaba de aquí. Hoy hay más control policial. En este último tiempo, todo se volvió más tranquilo”, celebró Toro.

Producción periodística: Gianna Camarda