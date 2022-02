River no hizo pie en Santa Fe

Y una vez más Néstor Pitana estuvo en el centro de la escena en un partido de River. El árbitro fue el gran protagonista en la caída del “Millonario” por 1 a 0 sobre Unión, en Santa Fe. Se jugaban 13 minutos del segundo tiempo cuando el juez sancionó penal por una supuesta infracción de Franco Armani sobre Juan Ignacio Nardoni dentro del área. El arquero del “Millonario” llegó antes que el mediocampista en el mano a mano y tocó la pelota, por lo que no fue penal, y es por eso que los jugadores del conjunto de Núñez le recriminaron a Pitana.

Mauro Luna Diale no falló desde los 12 paso y gracias a ese gol, el “Tatengue” derrotó al conjunto de Marcelo Gallardo. Al margen de la polémica, River dejó una pobre imagen, a pesar de que el “Muñeco” puso en la cancha a varios refuerzos “estrellas”.

Como suele pasar en los arranque de los torneos y luego de la pretemporada, River no hizo pie y se vio superado en el juego por el equipo de Gustavo Munúa.

Luna Diale y Jonatan Álvez fueron una verdadera pesadilla para la defensa del “Millo”. Milton Casco y el debutante Elías Gómez fallaron en la marca, perdieron los duelos individuales y ni siquiera aportaron en ataque.

En la mitad de la cancha el único que se salvó del aplazo fue Nicolás De la Cruz. El uruguayo complicó con sus gambetas y con su pegada. Y estuvo cerca de festejar, ya que sobre el final del primer tiempo le anularon un gol por una posición adelantada que no existió.

“No voy a perder el tiempo hablando del tema arbitraje, pero sí voy a felicitar a Unión. Jugó mejor que nosotros, aunque no debió ganarnos con un penal inventado. No nos encontramos en ningún momento del partido. Lo bueno es que pasa en esta primera fecha y nos sirve para darnos cuenta que los rivales nos van a jugar con esta intensidad. Viene bien que nos pase ahora”, reconoció el “Muñeco”. “Los árbitros se equivocan con VAR o sin VAR. Convivimos con el error humano. Ya dije lo que pensaba hace un tiempo. Prefiero destacar a Unión que hizo un gran partido y que no se opaque con algo que pueda decir de Pitana”, concluyó.