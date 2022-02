"Sería un golpe si Máximo y La Cámpora votaran en contra del acuerdo con el FMI", afirmó Tolosa Paz

La diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, habló este sábado sobre la renuncia de Máximo Kirchner luego del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) y aseguró que el hijo de la vicepresidenta nunca dijo que no había que pagar la deuda.

"Máximo entiende que el resultado de la negociación no era el que esperaba. Hay posiciones diferentes en el bloque y por eso Máximo no podía encarar la defensa de ese proyecto. Él en ningún momento dijo que no había que pagar", dijo Tolosa Paz durante una entrevista con CNN Radio Argentina.

La parlamentaria del Frente de Todos (FdT) destacó que el entendimiento no pone al país de rodilla. Además, descartó que Kirchner y La Cámpora vayan a votar en contra del entendimiento. "Sería un golpe si Máximo y La Cámpora votaran en contra del acuerdo con el FMI", indicó.

"Es importante que el acuerdo con el Fondo pase por el Congreso. El último pago es en 12 años, así que esto tiene que involucrar a todas las fuerzas políticas", añadió Tolosa Paz, quien remarcó que si se votara hoy el acuerdo se aprobaría.