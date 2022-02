Los sacrificios que hizo el actor de "El poder del perro", la película más nominada de los Oscar

Siempre será atractivo saber cómo un actor o una actriz hizo para crear su personaje en una película o una serie. Muchos quedan obnubilados cuando hay un cambio físico importante (una baja o suba de peso sensible), pero más allá de las apariencias, el hecho de que una persona llegue a creerse otra en su interior para interpretar un papel puede ser fascinante. Aquellos que vieron el documental “Jim y Andy” saben, por ejemplo, que a Jim Carrey directamente lo poseyó el espíritu del humorista Andy Kaufman para la película “Man on the moon”. En los meses que duró el rodaje, el actor nacido en Canadá dejó de serlo y pasó a ser directamente Kaufman, con lo espectacular que eso significaba para la película, pero también sin importar las complicaciones que eso trajera. Si hablamos de “El Poder del Perro”, el largometraje con más nominaciones a los premios Oscar que se entregarán a fines de marzo, también tenemos una serie de detalles que hacen a todo este background.

La película que arrasó en prácticamente todas las ternas de la Academia se trata de un western con un conflicto familiar como eje central. Está protagonizado por Benedict Cumberbatch, Jesse Plemons, Kodi Smit-McPhee y Kristen Dunst y dirigido por Jane Campion. “Un hacendado dominante pero carismático emprende una cruel guerra contra la nueva esposa de su hermano y su hijo…hasta que viejos secretos salen a la luz”, dice sobre la película la sinopsis oficial de Netflix, la plataforma de donde surge y donde se encuentra disponible.

Las curiosidades marcadas al comienzo empiezan y terminan en Benedict Cumberbatch, el actor principal. Es que el inglés (Sherlock, Código Enigma, Doctor Strange), que en la película tiene una muy mala relación con Kirsten Dunst, decidió no hablarse con ella durante todo lo que duro el rodaje. “No quería ser realmente malo con Kirsten, pero necesitaba mantenerme en el personaje. Así que no hablé con ella en el set. Y ella hizo lo mismo. Éramos malos el uno con el otro por nuestro bien”, aseguró el actor.

Dunst confirmó la situación, pero con algunos matices graciosos. "A veces me equivoqué, vi a Ben y dije, 'hola'. Y luego me respondía con un 'hola' seco, y yo me aseguraba de no mirarlo. Siempre que interpreto un papel, siento que estoy haciendo una terapia entre el personaje que interpreto y yo", confesó la actriz a I News.

En la película, Cumberbatch y Plemmons son hermanos con personalidades muy distintas y dirigen un rancho. Cuando el segundo se casa con Dunst, el primero comienza a torturar psicológicamente a la recién llegada. Su irrupción en el negocio familiar no pasa desapercibida para él tanto el la película como en la vida real.

Tan en serio parece tomarse sus papeles Cumberbatch, que en este caso y dadas las características de Phil Burbank (nombre del personaje), también tomó otra determinación extrema: no bañarse durante un tiempo importante. “Fue un esfuerzo por meterme en el rol. Quería que la gente en la habitación supiera a qué olía. Fue difícil. No fue solo en los ensayos. Iba a comer y reunirme con los amigos de Jane y esas cosas. Estaba un poco avergonzado por la limpieza, en el lugar donde vivía”, explicó y agregó que incluso se envenenó por “fumar como una chimenea”: “Tuve una intoxicación de nicotina tres veces. Cuando tienes que fumar mucho, es realmente horrible”.

La película es una coproducción entre Nueva Zelanda, Australia, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos y se estrenó el último Festival Internacional de Venecia.