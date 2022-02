Acoso callejero: Jóvenes creen beneficiosa la sanción de la ley en Tucumán

Esta semana la Legislatura aprobó una ley que sanciona el acoso sexual en espacios públicos o con acceso público. El proyecto impulsado por el legislador radical José María Canelada y por la oficialista Marta Najar, consiste en una modificación al régimen contravencional.

Este proyecto prevé hasta 90 días de arresto o 90 días de multa para las personas que acosen sexualmente. Además, prevé agravantes en los casos en que el acoso sea realizado por dos o más personas si la víctima tiene menos de 19 años o más de 60, o si el acto está basado en la desigualdad de género. El Poder Ejecutivo aún debe reglamentarla y la autoridad de aplicación será el Ministerio de Seguridad de la Provincia.

“Está bueno”

Por las calles céntricas de la ciudad circulan miles de niñas y de mujeres todos los días. Ayer, LA GACETA recorrió el centro recogiendo opiniones de jóvenes con respecto a la nueva ley.

“Me parece importante. Estaría bueno que se la aplique. Yo nunca lo sufrí pero no me gustaría que me lo hagan”, expresó Daiana, de 23 años. Ella bromea y dice que en caso de sufrir acoso en un lugar público respondería con agresiones, pero admite que probablemente en esa situación se paralizaría y buscaría ayuda policial.

“Me parece bien que lo arresten o pague una multa, porque está mal acosar”, afirma Fernanda, de 16 años, quien confiesa haber padecido acoso callejero en varias oportunidades. “Salía a algún lugar o cuando iba al gimnasio, varias veces me ha pasado que algún hombre me ha dicho cosas. Ellos pensaban que era divertido pero es horrible”, dijo.

Fernanda, al igual que muchas mujeres, ha adoptado hábitos para pasar desapercibida y evitar momentos desagradables. “A veces me quiero poner un pantalón corto, y pienso ‘mejor no, mirá si en la calle me dicen algo’”. Ella espera que con la ley la situación cambie y poder sentirse más segura, pero no cree que existan garantías para eso. “En caso de que me suceda algo, intentaría buscar un policía para ver si me ayuda o hace algo. Pero, a veces, es complicado, porque casi nunca los encontrás. Me parece difícil que se cumpla la ley. No creo que se cumpla al 100%. Espero que sí lo hagan”, concluyó.

“Provocativas”

Milagros, de 25 años, dijo: “Me parece perfecto que de una vez por todas se sancione. Me parece importante porque una no puede salir a la calle, según los hombres, de manera ‘provocativa’. Empiezan a acosarte de manera verbal o se acercan. Nos tenemos que tapar, porque si no te miran, te dicen cosas y no sabés si seguir caminando, porque si te parás no sabés cómo van a reaccionar”. Cuenta que con esta nueva ley si alguien le falta el respeto de cerca, le respondería. “Soy ese tipo de mujer que enfrenta, no me quedo callada”, declaró. “Con la ley me siento un poco más segura, creo que ellos van a tener un poco más de respeto sabiendo que hay una ley que los puede perjudicar”, afirmó.

“La verdad me parece importante, porque no se puede caminar tranquila sin que te digan algo y a veces puede pasar a mayores. Me han acosado caminando y hasta saliendo del colegio. Es algo habitual”, cuenta Guadalupe, de 18 años. “Antes me preocupaba más por cómo me vestía. Ahora no, porque no es culpa nuestra, sino del acosador”, sostiene y admite que con esta ley se siente más segura y que en caso de ser acosada físicamente no dudaría en recurrir a la Policía.

“Me parece que es importante porque una no puede salir tranquila de su casa. Hoy al salir de mi casa pasó un auto y un tipo me dijo cosas. Una no se siente segura porque no sabés qué va a hacer esa persona, si va a ir un paso más”, sostiene Paulina, de 30 años, y agrega que únicamente se sentiría más segura si la ley se implementa y se cumple con rigurosidad. “Me parece que lo mejor es acudir a la Policía porque la persona puede tener una actitud violenta y machista, que es lo más seguro, por algo tiene esos comportamientos”. Su compañera Vanesa, de 38 años, agregó: “Me parece mal que si una mujer, especialmente las adolescentes, se visten llamativamente digan que están provocando. En realidad son ellos los que están mirándola a una mujer como un objeto sexual. Ahora con la ley todos se van a medir para decir algo”.

Según ONU Mujeres, el acoso callejero no se reporta por falta de confianza en las autoridades, falta de legislación o deficiencia en su implementación. Por esta razón, las tucumanas esperan que se reglamente correctamente y que los agentes de seguridad estén presentes y sepan asistirlas si los necesitan.