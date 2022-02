“Si la Justicia no saca a los usurpadores, se arma batalla campal”

“Este señor vino con 20 matones haciendo tiros al aire diciendo que el terreno es suyo cuando no es así. Es una locura. Este lugar es de nuestra familia hace muchos años y lo trabajamos nosotros”, expresó Aníbal Ricardo Picón, de 66 años, un productor dueño, junto a su familia, de un terreno de 1.600 hectáreas en la ciudad de Leales, de los cuales una porción de ese terreno está siendo trabajada por su cuñado, Gregorio Teisaire. El pasado 24 de diciembre, a plena luz del día, Picón recibió un llamado que lo alertaba sobre la presencia de dos hombres en el campo de Leales con un boleto de compraventa diciendo que esa porción de terreno era suya. En el lugar estaban los trabajadores. “Llegaron con un camión y rompieron los alambres. Fueron agresivos. Si sos el dueño del lugar, ¿por qué entrás así? Fui hasta el campo y me encontré con esa situación. No conozco a esos hombres. Los dos dijeron que como sea se iban a quedar ahí porque el terreno era de uno de ellos y lo iban a trabajar. Además uno me amenazó diciendo que tenía parientes en la política y que como sea me iban a sacar”, relató Picón. “En ese momento discutimos y logramos que se fueran. A los dos días, el 26 de diciembre, llegaron estos hombres con 20 matones armados amenazando a todos y repitiendo que el campo era de ellos. Es horrible la situación que atravesamos con mi familia. Ya casi se cumplen dos meses y ellos siguen ahí. Mi campo está perdiendo de ser sembrado y trabajado, además de los puestos de trabajo de nuestra gente”, agregó el productor.

Según dijo, realizó la denuncia correspondiente y actualmente sus abogados llevan el caso. “La Justicia todavía no los sacó. Es un peligro para todos nosotros, están armados”, contó.

El fiscal Marcelo Leguizamón, quien está a cargo de la causa, dijo: “La causa está en período de impugnación. Hay que esperar la respuesta de los abogados con respecto a la firma de desestimación de denuncia”. Según informó, hay actualmente una gran cantidad de usurpaciones y se llevan a cabo audiencias de forma diaria. “Queremos darles tiempo de estudio a todas las denuncias”, agregó.

Por su parte, Augusto Battig, presidente de Apronor (Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte) dijo estar al tanto del caso de este productor. “Nos reunimos esta semana y me contó que dos personas están metidas con armas en su terreno. Ya está todo por vía judicial e intervino el juez de Paz de la zona. Lo apoyamos y estamos a disposición de todos los productores del norte del país”, expresó Battig.

Según informó, las denuncias por usurpaciones crecieron en 2021 y comienzos de este año. “Hay muchos conflictos que se arreglan directamente entre las partes y no llegan a la Justicia. Otros sí lo hacen. Hubo casos en donde los mismos productores se unieron a otros y sacaron a usurpadores de sus terrenos con éxito y de forma pacífica. El campo de Picón no tendrá siembra en el año, es una superficie en donde se invirtió plata y está sin ser trabajada”, relató. “La bronca a veces supera a la paciencia. Cuando una persona tiene la posesión de un terreno y viene de familia, lo trabaja... la Justicia tiene que actuar rápido para evitar lo que puede suceder: que haya justicia por mano propia. Si pasa algo como eso, la Justicia será la única responsable”, agregó.

José Leal, encargado de Delitos Rurales en la Sociedad Rural de Tucumán, dijo que están acompañando a la víctima ante esta situación. “Apenas Picón me llamó estuvimos al tanto de lo que pasó en diciembre y es lamentable que todavía esas personas sigan usurpando el terreno. Ya estamos cerca de los dos meses y el productor no puede trabajar en ese sector”, dijo.

La víctima contó que junto a su familia y empleados del campo están muy preocupados y atemorizados ante lo sucedido. “Se puede armar una batalla campal si decidimos por nuestro lado hacer justicia. Pedimos que investiguen y saquen a esta gente. Nosotros somos los dueños hace muchos años y trabajamos el terreno. Estas personas son delincuentes que se apropian de lo que es nuestro”, se lamentó el productor.

Otro caso: usurpación de 650 hectáreas en Los Puestos

El pasado 25 de octubre de 2021, el productor Roberto Budeguer quien tiene campos en Los Puestos, realizó una denuncia a la Policía cuando uno de sus empleados notó que había una división hecha con los alambres propios de sus terrenos y bloqueaban los caminos internos del campo que daban acceso a la parte sur que da a los potreros de hacienda. “Nos topamos con un auto con dos hombres desconocidos que dijeron haber sido contratados por una mujer para cuidar el predio. Llegó esta mujer con dos personas más quienes nos impedían el acceso a esa parte del campo”, expresó. Según relató, estas personas tenían una actitud agresiva y por este motivo, Budeguer amplió la denuncia por usurpación ese mismo día. “Aportamos a la Fiscalía todo tipo de pruebas de que el terreno es nuestro. Nos presentamos como querellantes en la causa pero aún no decretaron haciendo lugar al rol”, dijo. “Necesitamos que la causa avance porque pasa el tiempo y esta gente se instala de forma impune en nuestro campo”.