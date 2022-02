Rugby: telón para un ciclo terminado

En esta era de inmediatez comunicativa vía redes sociales y Whatsapp, ningún secreto dura demasiado tiempo. Por eso, cuando Mario Ledesma reveló en conferencia de prensa que renunciaba a la conducción de Los Pumas, no hizo más que confirmar lo que ya era de dominio público desde hacía unas cuantas horas. Que la UAR anunciara con tan poca anticipación una mesa abierta con el head coach y el presidente Marcelo Rodríguez, sin una coyuntura específica de fondo, daba a entender que lo que había que decir era realmente fuerte y no podía esperar.

Y así fue: al igual que sus antecesores Santiago Phelan y Daniel Hourcade, Ledesma renunció a mitad de un proceso mundialista, a la luz de resultados que hablan de un ciclo terminado. La renovación de su vínculo por “por objetivos cumplidos” a fines de 2021 sonaba a chiste después de una temporada aciaga, en la que Argentina solo había cosechado victorias de valor relativo ante Rumania, un Gales alternativo e Italia, y resultado totalmente apaleada en el Rugby Championship y en el cierre de año frente a Irlanda. Duros resultados que no tardaron en comerse el crédito por la histórica victoria sobre los All Blacks en 2020. Por eso, no deja de llamar la atención por qué la decisión (sea realmente del propio Ledesma o no) se tome ahora y no en noviembre, cuando los resultados y el notable retroceso en prácticamente todos los aspectos del juego habían dejado al descubierto que el seleccionado argentino ya era un barco sin timón.

Tal vez, lo que se comunicó ayer haya sido una decisión tomada en aquel momento, pero dilatada a la espera de que se calmaran las aguas. Si bien el ex hooker dejó en claro que fue una “decisión personal” y no de la UAR, no se puede descartar que haya sido invitado a hacerse a un lado, teniendo en cuenta que falta año y medio para el Mundial y la costosa estructura profesional de la UAR no puede permitirse otro Japón 2019. Al fin y al cabo, ni después de las derrotas más crudas mostró Ledesma algún atisbo de intención renunciante.

“Era algo que venía reflexionando, hablando con la familia. Son ciclos. Primero lo sentí en la panza y en la cabeza. Pensé en el costo familiar que había que pagar y después lo evalué desde el juego. Siempre fuimos viendo una progresión, pero el año pasado no se vio y eso me hizo pensar que es momento de poner al equipo primero”, explicó el ahora ex entrenador, dejando en claro que no hubo un motivo ni un momento puntual que haya motivado su renuncia. Al mismo tiempo, aseguró estar a disposición de la UAR para aportar en lo que sea necesario y facilitarle a quien lo suceda toda la información que con su staff recabó en estos tres años y medio. “Queremos hacer el mejor traspaso posible y que este equipo sea exitoso. Y queremos que la UAR tenga tiempo de buscar un reemplazante. Tiene varios meses para hacerlo”, explicó.

Si bien reconoció que hubo cosas que pudieron haberse hecho mejor, prefirió enfocarse en lo positivo. “Es momento de agradecer, de reconocer lo que se logró. Creo que dejamos al equipo en un buen lugar. Le hemos sumado profesionalidad. Es un equipo 100% comprometido, que trabaja mucho, casi nunca se queja y siente mucho la camiseta. He tenido muestras de mutuo agradecimiento y reconocimiento hasta con jugadores con los que hemos tenido idas y vueltas, como en cualquier equipo. Dentro de la tristeza, eso me llena el corazón”, destacó. “Es difícil tomar esta decisión. ¿Quién querría alejarse de aquí? Nadie. Pero si sos lo suficientemente humilde para poner al equipo primero, hay que hacerlo”, agregó, conteniendo las lágrimas.

Otro de los motivos por lo que se especuló habría renunciado “Bocha” -más allá de los malos resultados- es una supuesta oferta de un club del exterior. Consultado al respecto, fue tajante: “la única oferta que tengo es del plantel superior de ‘Curupa’ (Curupaytí, su club de origen). Si hubiese tenido una oferta, lo diría. Pero no, nunca lo hubiese hecho por una oferta de afuera. Tengo muchísimos defectos, pero este equipo es lo que más quiero. Ningún equipo vale Los Pumas”.

Sin certezas sobre quién lo reemplazará (ver aparte), la última gran duda que quedaba en el aire era si la renuncia era solo suya o si su staff se iba con él. Simplemente le tiró la pelota al presidente Rodríguez, dejando entrever un sutil resquemor en el medio. El directivo no fue mucho más claro: solo detalló que quien asuma el cargo de head coach tendrá la libertad de elegir quiénes lo acompañarán.

Dado los signos de desgaste que mostraba el ciclo de Ledesma desde hacía rato, la noticia de la renuncia fue recibida con unánime beneplácito a nivel nacional, pero sobre todo en Tucumán, donde la antipatía por el tono despectivo del ex hooker se hizo todavía más profunda luego de que marginara a Nicolás Sánchez en el duelo clave ante Inglaterra en el Mundial de Japón y borrara a Domingo Miotti del equipo tras el último Championship. Ya sin Ledesma, quizás se abra un nuevo horizonte para aquellos que habían quedado relegados.