Se derrumbó el tanque de agua de un bar en Barrio Sur y generó importantes daños

El hecho ocurrió durante la madrugada en un local ubicado frente al Palacio de Tribunales. No se registraron heridos.

Hace 2 Hs

Durante la madrugada de este miércoles, minutos después de la medianoche, colapsó la estructura que sostenía un tanque de agua en una conocida confitería de Barrio Sur, lo que generó importantes daños materiales aunque, afortunadamente, no se registraron personas heridas.

El hecho ocurrió en un local gastronómico ubicado en calle Lamadrid al 400, frente al Palacio de Tribunales. Según informó Defensa Civil, cedió la estructura que sostenía un tanque de agua de 2.000 litros de capacidad perteneciente a la confitería “La Estrella”, lo que provocó que gran parte del líquido cayera sobre la vereda y el interior del comercio.

La fuerza del agua derribó el techo de lona que estaba montado sobre la vereda y ocasionó daños estructurales dentro del local. Desde el exterior se pudo observar el desplazamiento del techo hacia la zona de ingreso y la filtración de luz solar en el interior del comercio, lo que da cuenta de la magnitud del colapso. El área fue vallada con fajas de seguridad y permaneció custodiada por personal policial.

Se derrumbó el tanque de agua de un bar en Barrio Sur y generó importantes daños

En el lugar trabajaron Defensa Civil, Bomberos, efectivos policiales y personal de la Dirección de Catastro, quienes extendieron las tareas hasta alrededor de las tres de la madrugada. Las autoridades señalaron que el incidente sólo provocó daños materiales, debido a que ocurrió en un horario en el que el local se encontraba cerrado.

Ahora se deberá realizar un análisis exhaustivo para determinar las causas del colapso de la estructura. Para ello será necesaria la intervención de arquitectos e ingenieros, con el objetivo de evaluar los daños y definir cómo se llevará adelante la recuperación del inmueble.

La confitería afectada es una de las sucursales de “La Estrella”, tradicional panadería de Concepción con más de 85 años de historia y reconocida en toda la provincia por sus productos.

