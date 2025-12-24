Se derrumbó el tanque de agua de un bar en Barrio Sur y generó importantes daños

La fuerza del agua derribó el techo de lona que estaba montado sobre la vereda y ocasionó daños estructurales dentro del local. Desde el exterior se pudo observar el desplazamiento del techo hacia la zona de ingreso y la filtración de luz solar en el interior del comercio, lo que da cuenta de la magnitud del colapso. El área fue vallada con fajas de seguridad y permaneció custodiada por personal policial.