Tenis: Berta Bonardi, bien acompañada

La buena experiencia que Berta Bonardi se llevará desde Tucumán será amplia. La pergaminense se acomodó en la segunda ronda de la “Copa LA GACETA” al vencer a la santafesina Lourdes Ayala por 7-5 y 6-4. Bonardi recibió una invitación especial para el ITF W25 que se juega en Las Lomitas, una muestra de confianza por parte de la organización luego de haber sido una de las jugadoras que accedió desde la clasificación en el certamen previo que se jugó en el Tucumán Lawn Tennis. Además de destacarse por esas razones, Bonardi capta la atención por un motivo extra tenístico. “Ella me está ganando los fanáticos, pero yo también la amo”, aceptó.

Una bulldog francés acompaña a la tenista en “El Jardín de la República” durante los partidos, los entrenamientos y en la vida de estos días. Emma es la mascota de Julio Ponzo, entrenador de la jugadora. “Si no venía ella, él no venía”, contó Bonardi que en dobles no le fue bien junto a la italiana Miriana Tona. La dupla “albiceleste”, Jazmín Ortenzi y Julia Riera, las vencieron por 6-4 y 6-2.

“Berta está viviendo en Estados Unidos. Me pidió que la acompañara en los dos torneos. A Emma no la puedo dejar porque no se queda con nadie”, explicó Ponzo. Sin embargo, Emma muestra otra actitud: es sumamente amistosa y educada con todo aquel que se le acerca. Al costado de la cancha o alzada por su dueño, parece entender incluso más que algún humano, el silencio que requiere el tenis. “Es su primer viaje y me sorprendió que se comportara así, pese a que ella siempre está en una cancha de tenis porque también la llevo cuando doy clases”, detalló Ponzo que trabaja en la ciudad de Rojas.

Las dudas de Bonardi ante el requerimiento de Ponzo fueron pocas. La jugadora de 26 años sabía que con el entrenador de toda su vida iba a estar más cómoda para encarar en tierras tucumanas. “No tenía problema de que venga porque a mí me encantan los perros. Demostró ser muy tranquila. Pensamos venir en avión para no manejar, pero con ella se complicaba. Fueron 12 horas de viaje en las que estuvo igual de tranquila como está en el torneo”, aseguró Bonardi que buscará los cuartos de final esta tarde ante Ana Sofía Sánchez. La mexicana no contará con la simpatía de la pergaminense en la cancha, seguramente. Pero, por lo que cuenta Ponzo, Emma si será amistosa con la rival de su pupila. “Eso me da gracia: no hace diferencia de nacionalidad; es amiga de alemanas, italianas... de todos”, bromeó el entrenador.