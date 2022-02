Apps de citas: qué tener en cuenta para evitar ser víctima de un fraude amoroso

El uso de aplicaciones de citas para encontrar pareja ha crecido exponencialmente en el último tiempo. Esto provocó que muchos de los usuarios terminen siendo víctimas de estafas o fraudes.

En las últimas semanas, el estreno del exitoso documental, The Tinder Swindler, refleja un caso extremo de un hombre al que acusan de robarles a varias mujeres, volvió a poner el tema en discusión.

Según consignó Todo Noticias, los informes de fraude romántico aumentaron en un 40% durante la pandemia de coronavirus. Esto se debe a una combinación de factores, pero uno enorme es el período de aislamiento y soledad que muchos enfrentaron durante este tiempo.

Este hecho dio lugar a que muchas personas se hayan vuelto más susceptibles al cariño percibido de aquellos que acaban de conocer, lo que provocó angustia financiera y emocional durante un tiempo ya tumultuoso.

¿Qué se debe tener en cuenta para evitar ser engañado?

- Nunca proporcionar dinero ni datos personales. El "catfish" es una de las muchas estafas que circulan en estas plataformas y las excusas también pueden ser múltiples.

- Verificar que el perfil sea real: observar si tienen amigos en línea y algún compromiso en sus páginas. ¿Cuántos años tiene la cuenta? ¿Se ve estable? ¿Todo lo que esta persona dijo sobre ella coincide con su perfil publicado?

- Usar una cuenta de e-mail que no sea personal o profesional: lo ideal es registrarse de manera manual en la web de citas y no a través de Facebook, para evitar dar más información a un posible estafador.

- Importante: cada vez que nos llega un pedido de dinero o notamos algo extraño en nuestro correo electrónico, redes sociales o móvil, tenemos que hacer capturas de pantalla. Serán de gran utilidad en caso de que haya que denunciar.

La especialista en delitos financieros, Sarah Lenette, señala que la relación entre el contenido de las redes sociales y otros usuarios "puede ser una excelente manera de saber si alguien tiene amigos y contactos reales fuera de su propia burbuja de redes sociales".

"Confíen en sus instintos, si no se sienten bien y hay lagunas en las historias que les contaron, entonces no se sientan culpables por dudar de las personas", dijo y añadió: "es mejor saber ahora si la persona no es quien dice ser antes de que sea tarde".