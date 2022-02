Tenis: día atractivo en la “Copa LA GACETA”

Será un día atractivo en la “Copa LA GACETA”. El torneo ITF W25 tendrá el debut de la máxima favorita, Paula Ormaechea, y la checa, Brenda Fruhvirtova, campeona en el torneo previo. La europea de 14 años abrirá la jornada en Las Lomitas, desde las 10, enfrentando a Gabrielle Price de los Estados Unidos. Por su parte, Ormaechea jugará no antes de las 17 frente a la cordobesa, Luisina Giovannini, proveniente de la clasificación. También hoy jugará, no antes de las 11, la brasileña Carolina Alves Meligeni. La subcampeona en el torneo que se jugó en el Tucumán Lawn Tennis enfrentará a la bonaerense Merlina Sarno. En tanto, Mariana Zóttoli cayó en su debut. La tucumana que recibió una invitación especial para jugar perdió ante Martina Capurro Taborda por 6-0 y 6-0. “Fue un partido lindo y duro, tal como lo esperaba. El resultado es medio mentiroso porque no refleja que todos los juegos fueron peleados”, remarcó la jugadora que se inició en San Martín y en la actualidad entrena en Tandil.

Desde las 13, se realizará el “Kids Day” para promocionar la práctica del tenis. La participación en la actividad que se hará en la plaza Marcos Paz (San Martín y Cariola) es libre y gratuita.