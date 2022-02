El objetivo de San Martín es cambiar una estadística desfavorable

En todos los ámbitos de la vida, el primer paso siempre es el más importante. Es el más crucial y el más efectivo porque puede llegar a determinar el camino que habrá que desandar a partir de allí.

Si bien el fútbol es cambiante y todo puede ir mutando fin de semana tras fin de semana (sobre todo en un torneo tan largo y complicado como la Primera Nacional que está por comenzar), en La Ciudadela aspiran a tener un buen arranque en la nueva temporada; algo que a San Martín le costó bastante durante los últimos años.

De los últimos 14 inicios, el “Santo” sólo ganó en cuatro oportunidades; todos por idéntico resultado: 1-0 y jugando en Tucumán (contra Villa Dálmine, en la temporada 2019/20; con Ferro, en la 2017/18; contra Concepción FC, en la 2015 y con San Jorge, en la 2014 –aquella vez fue visitante en cancha de Atlético-). Luego, rescató siete empates y sufrió tres derrotas.

Los números en los debut, que no son buenos, caen aún más cuando el primer paso lo dio lejos de casa. En idéntico período de tiempo, debutó en esa condición en una temporada sumando una victoria, cuatro empates y dos derrotas.

Desde que volvió a la Primera Nacional tras su paso por el Federal A, San Martín nunca arrancó una temporada como visitante (en los últimos arranques recibió en su estadio a Argentinos, Ferro, Unión, Villa Dálmine, Tigre y Alvarado). Justamente la última vez que dio el primer paso como visitante fue en la temporada 2016, la última que jugó en el Federal; campaña que terminó con el ascenso en el Andalgalá. Aquella vez fue, en el debut, fue visitante de Güemes de Santiago del Estero y el resultado final fue 1 a 1. Antes, durante las últimas campañas, había arrancado lejos de casa en las temporadas 2014 (triunfo sobre San Jorge), 2013/14 (0-1 contra Juventud Antoniana), 2012/13 (1-1 con Libertad de Sunchales), 2011/12 (0-0 con Sportivo Belgrano de San Francisco), 2010/11 (0-0 contra San Martín de San Juan y 2009/10 (0-1 con Instituto).

El sábado, en el sur del conurbano bonaerense, los dirigidos por Pablo De Muner intentarán cambiar la historia y pisar fuerte en su presentación. “La idea es comenzar con todo. Estamos bien, con muchas ganas y con confianza”, explicaron desde el seno del plantel, pensando en un duelo que no será para nada sencillo.

El “Gasolero” también aspira a ser protagonista del certamen e intentará hacerse fuerte jugando en condición de local.

Dejar atrás una estadística desfavorable es el primer objetivo de un plantel que sólo piensa en dar pelea.

“No hay nada de nada”

Cuando Federico González asomaba como una alternativa válida a la hora de concretar la llegada de un centrodelantero Juan Cruz Oller, representante del entrerriano, le dijo a LG Deportiva que no existió ninguna negociación. “Nunca me llamaron desde San Martín. No hay nada de nada”, sentenció el agente.

Ya tiene juez

Ayer se conoció que José Carreras será el encargado de dirigir el partido contra Temperley, el sábado desde las 19.15 en el “Antonio Beranguer”. La última vez que el “Gigante” monitoreó un partido de San Martín, fue en el debut de Pablo De Muner como entrenador “santo”: aquel 2-2, contra Almirante Brown.