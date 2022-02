Qué ver en CCC Go, Cine.ar Play, Qubit TV, HBO Max, Paramount+, Disney+, Starzplay y Netflix

CCC GO

Hotel Transylvania 2 (TNT, a las 13.06)

Todo parece estar cambiando para mejor en el Hotel Transilvania. La política hotelera rígida y estricta de Drácula se ha relajado por fin, abriendo sus puertas a los huéspedes humanos. Pero, detrás de los ataúdes cerrados, Drac está preocupado de que su adorable nieto mitad humano, mitad vampiro, Dennis, no muestre signos de ser un vampiro. Así que, mientras Mavis está ocupada visitando a sus suegros humanos con Johnny, y en busca de un gran impacto cultural propio, Vampa Drac recluta a sus amigos Frank, Murray, Wayne y Griffin para llevar a Dennis a un campo de entrenamiento de “monstruos en formación”. Pero no saben que Vlad, el anciano padre de Drac, está a punto de hacer una visita familiar al hotel.

El guardespaldas (Cinemax, a las 17.53)

Un guardaespaldas es contratado por una cantante famosa para protegerla de las insistentes amenazas de muerte. Éste empleará todos los recursos y medios materiales, en desacuerdo con la cantante. Sin embargo, pronto se desarrolla entre ellos una relación más allá de lo profesional.

Guerra de papás (Cinecanal, a las 20.11)

Dusty y Brad se unen para ofrecerle a sus hijos la Navidad perfecta. Este nuevo equipo se pone a prueba cuando el papá gruñón de Dusty y el papá ultra cariñoso y tierno de Brad llegan para convertir a las vacaciones en un completo caos.

CINE.AR PLAY

Vergel

Encerrada en el octavo piso de un edificio lleno de plantas, una mujer tiene que lidiar con la burocracia judicial (no liberan el cuerpo del difunto hasta determinar si fue un accidente o un homicidio) y de la funeraria (que no puede acelerar los trámites para el envío del cadáver de regreso a Brasil). Su único contacto vital es ese exuberante vergel en la terraza del departamento de una amiga que no está presente y lo que desde allí ve en los edificios vecinos (unos niños jugando, gente que se disfraza, una fiesta descontrolada, una pareja de ancianos, un viejo que cuelga la ropa).

QUBIT TV

Peligro en la montaña

Un leñador y su padre se dirigen a una cabaña remota para pasar el fin de semana. Sin embargo, al llegar encuentran un bolso lleno de cocaína y sus dueños, un grupo de violentos narcotraficantes, no tardan en aparecer. La ópera prima de Lin Oeding (reconocido coordinador de escenas de riesgo) es una película de acción atípica dentro del cine actual: un film de acción sin aires de grandeza ni sobredimensión alguna que le hace frente a su presupuesto moderado con ingenio, vigor y una admirable confianza en el género. Protagonizada por Jason Momoa (Aquaman) y Stephen Lang (No respires), 'Peligro en la montaña' abraza la fórmula de “padre fortachón debe proteger a los suyos” que héroes del género como Stallone y Schwarzenegger encarnaron muchas veces en los ochenta y noventa, y la lleva adelante con aplomo, un ritmo fluido y no poca espectacularidad.

HBO MAX

Smiling friends

Serie de TV (2022). 8 episodios. Sigue las vivencias de los empleados de una empresa que se dedica a hacer felices a los demás, en un bizarro pero colorido mundo. Serie relacionada con el cortometraje para televisión “Smiling Friends”. Es una animación para adultos, una creación de Zach Hadel (Hellbenders) y Michael Cusack, el segundo de los cuales fue una de las revelaciones del 2020 con la imaginativa serie YOLO: Crystal Fantasy. Los dos creadores interpretan también a los personajes principales, por cierto. De la animación se encarga Princess Bento Studio.

PARAMOUNT+

Dexter, new blood

El actor Emmy Michael C. Hall está de vuelta una vez más en la piel de Dexter Morgan, el asesino que 10 años después de desaparecer en el ojo del huracán Laura, aparece viviendo con un nombre falso en la pequeña ciudad de Iron Lake, Nueva York. Es un sitio muy pequeño y aislado donde es difícil encontrar nuevos enemigos. Se esconde bajo un nombre falso, Jim Lindsay, y se mantiene en fase de abstinencia. Solo usa un hacha para cortar troncos de árbol. Pero su pasado resurge entre la nieve y, con él, su oscuro pasajero, como denomina a su impulso violento.

DISNEY+

El libro de Boba Fett

El libro de Boba Fett, una emocionante aventura de Star Wars, comienza con el legendario cazarrecompensas Boba Fett y la mercenaria Fennec Shand navegando por el lado criminal de la galaxia de regreso a las arenas de Tatooine para reclamar su derecho al territorio que solía gobernar Jabba el Hutt y su sindicato del crimen.

STARZPLAY

BMF

“BMF”, producida por el reconocido rapero estadounidense 50 Cent esta basada en la historia real de los hermanos Flenory, dos prominentes mafiosos de la ciudad de Detroit de fines de la década del 80 que buscan “crear una nueva versión del ‘sueño americano’.A lo largo de sus ocho episodios, la narrativa no solo sigue el crecimiento de la banda fundada por Demetrius “Big Meech” (Demetrius Flenory Jr.) y Terry “Southwest T” Flenory (Da’Vinchi), dedicada al tráfico de cocaína y al lavado de dinero a través de la industria del hip-hop, sino que retrata el escenario familiar y las contradicciones generacionales nacidas en la comunidad afroestadounidense en una época de grandes cambios políticos y sociales tanto en Estados Unidos como en el mundo.

NETFLIX

La mala educación

Enrique Goded es un famoso director de cine que recibe la visita de un extraño en su oficina, un actor en busca de trabajo, que afirma ser su compañero de colegio y primer amor. “Ignacio”, su compañero, que ahora quiere ser llamado Ángel, ha escrito una historia sobre ambos, su vida en el colegio católico y los abusos físicos y sexuales que sufrieron a manos del padre Manolo, que incluye un final ficticio sobre su reencuentro después de esos años. Enrique se muestra escéptico, porque siente que el Ignacio que amó y el Ignacio actual son personas totalmente distintas. Enrique viaja a Galicia a la casa de la madre de Ignacio y descubre que el verdadero Ignacio lleva cuatro años muerto.