Debutó con 16 años y recibió siete goles: los rivales lo consolaron

Yassier Sánchez debutó con apenas 16 años en la Primera de Blooming, en el fútbol boliviano, que fue goleado por Bolívar por 7 a 0 el pasado fin de semana. A pesar de la dura goleada, el adolescente fue felicitado hasta por los jugadores del equipo rival.

El viernes, ante la imposibilidad de habilitar a sus jugadores por problemas económicos, el director técnico del equipo de Santa Cruz de la Sierra llamó al juvenil guardameta para que pueda debutar en la máxima categoría del país del altiplano.

Durante 22 minutos pudo mantener el arco en cero, pero llegó el primer gol de Bruno Sávio da Silva y todo se hizo cuesta arriba para su equipo. Bolívar terminó aplastando a Blooming y el arquerito no pudo ocultar su frustación.

Sin embargo, luego recibió el apoyo de todos. "Mis amigos, mi familia, mis padres se sintieron muy felices. En lo personal me siento muy feliz y los mismos profesores me dijeron que no tengo la culpa de lo que pasó ayer (por el domingo) y que disfrute este momento", indicó Sánchez.

"Mis compañeros me dieron aliento. Como todo arquero, no me gusta recibir goles", añadió.

Las palabras de admiración también llegó de los rivales. Victor Ábrego, delantero de Bolívar, realizó una publicación en su cuenta de instagram en la que le dedicó unas palabras y detalló: "Lo que hiciste hoy fue lo mejor, poniendo pecho a la bala