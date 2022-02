Atlético: “Vasco” ya tiene al nuevo guardián del arco

Ese momento que para los jugadores parecía lejano en el tiempo llegó. Las largas sesiones físicas y los doble turno quedarán de lado al menos por un tiempo importante. Ahora es tiempo de tener a mano la valija lista porque empieza la acción.

Cada 15 días aproximadamente habrá un viaje, y hoy por la tarde el grupo se embarcará en el primero con a Junín. “Ya estamos con ganas de arrancar. Sentimos que estamos preparados para tratar de traernos un buen resultado de allá”, señaló Tomás Marchiori, quien se perfila para ser el arquero titular en el primer juego de la temporada.

Sarmiento será el primer rival oficial para Atlético en 2022, justamente un equipo que arranca comprometido con el promedio del descenso, lugar del que el “Decano” quiere alejarse. “Va a estar lindo el torneo. Los promedios van a generar una presión extra para todos los clubes por eso será más complicado de lo normal. De visitante tenemos que buscar un buen resultado y aquí de local es importante hacernos fuerte como siempre”, remarcó el arquero que mantendrá el dorsal 17 que usó la pasada temporada.

Aún sin la confirmación sobre si será titular o no, Tomás trata de evitar cualquier tipo de comentario al respecto. Sin embargo, lo que sucedió durante los amistosos lo avalan. El ex arquero de Gimnasia de Mendoza siempre jugó para el equipo titular. “Todos nos preparamos para poder jugar, igual todavía no está definido el equipo. El DT pide una competencia sana y creo que cualquiera puede jugar. Si me toca hacerlo lo haré de la mejor manera para responder a todos”, agregó el mendocino.

En tanto, Nicolás Campisi quien aparentemente mirará el debut desde el banco, finalmente será quien heredará el dorsal número “1”, que fue utilizado durante casi diez años por Cristian Lucchetti.

Marchiori, que esperó en Atlético un año y medio para poder adueñarse del arco, se encuentra ante la posibilidad de su vida. “Desde que arranqué sueño con llegar a Primera. Para mí, es algo increíble. Si tengo la posibilidad de jugar trataré de ayudar al equipo y de consolidarme en el arco de este club”, remató, antes de analizar el juego del “Verde”. “Ellos querrán hacerse fuertes en el juego aéreo. Tenemos que lastimar cuando podamos, ser directos y compactos”, señaló.

En total serán siete los viajes que tendrá el “Decano” durante la primera parte de la Copa. Además de Junín, donde enfrentará a Sarmiento, viajará a Santa Fe (Unión), Rosario (Newell’s) y cuatro a Buenos Aires (San Lorenzo, Defensa, River y Banfield). En Atlético tienen las valijas listas, pero dejaron un lugar libre para los tres puntos que van a buscar.

Árbitros confirmados para el debut

Por la primera fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional, este jueves desde las 19.15, Atlético visitará a Sarmiento, con el arbitraje de Silvio Trucco. El juez estará acompañado por Diego Martín e Iván Aliende. En tanto, el cuarto árbitro será Nahuel Viña. Hasta el momento no se definió qué canal transmitirá el partido.

Cuatro apellidos para completar plantel

Si bien Juan Manuel Azconzábal esperaba la llegada de tres refuerzos, en las últimas horas surgió la posibilidad que sean cuatro. Bruno Bianchi firmó anoche y Eugenio Isnaldo lo haría hoy. Ezequiel Fernández, juvenil de Boca, es la gran apuesta de “Vasco”; el cuarto nombre todavía no trascendió.