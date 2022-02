San Martín: variantes de gol, se busca

Los movimientos que hubo en el mercado de pases entre el domingo por la noche y la jornada de ayer implicaron sólo malas noticias para San Martín.

Rodrigo Contreras y Nicolás Blandi, dos de los tres futbolistas que aparecían en la lista que tenían en Bolívar y Pellegrini como opciones para reforzar el ataque, tienen casi definido futuro. Y en ambos casos, es lejos de La Ciudadela.

El tucumano ex San Lorenzo, Gimnasia La Plata y Defensa y Justicia, entre otros clubes, acordó su llegada a Platense; en tanto que Blandi es casi un hecho que volverá a jugar en San Lorenzo, luego de que en Boedo no pudieran abrochar el regreso de Adolfo Gaich.

Hoy por hoy, el único futbolista con chances de sumarse al “Santo” (a menos que aparezca un “tapado”) es Federico González. El futbolista nacido en Colón, Entre Ríos, viene de quedar libre tras su paso por Audax Italiano de Chile, donde jugó los últimos meses del año pasado.

La semana pasada, algunos allegados al delantero le habían explicado a LG Deportiva que su idea era seguir jugando en la máxima categoría de nuestro fútbol, por lo que no veían tan sencillo su arribo a San Martín. Sin embargo, por ahora González continúa en libertad de acción.

Durante la tarde de ayer en Buenos Aires anunciaron que el ex futbolista de Atlético de Rafaela, Independiente y Tigre, entre otros clubes, hoy le daría una respuesta al ofrecimiento que le hizo Quilmes, otro de los clubes que sueña con un sumar un delantero antes del comienzo del campeonato.

“Está todo muy complicado”, aseguraron ayer en La Ciudadela respecto a la ilusión que tenían de sumar un goleador. Si bien resta poco más de una semana para el cierre del libro de pases en la Primera Nacional, la falta de opciones comienza a dejar la sensación que Pablo De Muner no tendría más caras nuevas en su plantel.

Si esto se concreta, el entrenador deberá buscar puertas adentro los goles, uno de los grandes déficit del equipo en la pasada temporada y que también fue un dolor de cabeza durante los partidos de pretemporada en los que el “Santo” celebró sólo tres tantos en ocho juegos.

Pensando en el inicio del torneo (el sábado contra Temperley en el sur del conurbano bonaerense), Lucas Cano, Iván Maggi y Juan Miritello aparecen como opciones para jugar como referencia de área.

Maggi y Miritello fueron los únicos que lograron marcar durante los duelos de cortesía. El ex Racing marcó el gol que selló la victoria 1 a 0 sobre Chaco For Ever, mientras que el ex Defensa y Justicia y Talleres de Remedios de Escalada, aportó el grito con el que San Martín venció a Gimnasia y Tiro, en el duelo entre equipos suplentes que se disputó en el predio del hotel de la Liga Salteña.

Un poco más atrás que Cano, Maggi y Miritello, aparecen otros futbolistas que también pueden jugar como centrodelantero: Nicolás Moreno y Mauro Verón.

“Chuny” fue una de las gratas revelaciones el año pasado. Le marcó un golazo a Quilmes, pero luego se perdió. “Nene” pasó el período a prueba, firmó contrato el pasado sábado y espera seguir con su carrera ascendente tras su buena temporada en Unión del Norte.

Durante los partidos preparatorios, De Muner apostó por un sistema 4-3-3. Y si bien el equipo adoptó rápido su mensaje, careció de agresividad; algo que abrió algunos interrogantes de cara al inicio de la competencia oficial.

¿La falta de gol se solucionará solamente con la llegada de un goleador? ¿Está faltando alguna variante de mitad de cancha hacia adelante que le permita al “Santo” ser un equipo más vertical? ¿Los volantes están pisando el área de manera conveniente para ayudar al hombre de referencia?

En la pasada temporada, San Martín también sufrió la falta de profundidad. Durante muchos partidos, el equipo tenía mucho la pelota, generaba situaciones, pero nos las convertía. Inclusive, ese problema privó al “Santo” de sumar varios puntos que, en la definición del campeonato, podrían haber llegado a ser vitales.

En aquel momento, De Muner cambió el sistema buscando más agresividad. La consiguió y, según sus palabras, eso fue lo que le permitió llegar a las últimas fechas con posibilidades de pelear por los ascensos a la Liga Profesional. “Si no cambiábamos, no llegábamos a esta instancia”, había declarado el entrenador.

Por eso, cuando la preparación de cara al debut ingresó en la recta final, no es descabellado que el entrenador modifique algo de la estructura para tratar de encontrarle la vuelta a un problema que hasta aquí no hay solución.

Si bien conseguir un delantero que asegure festejos no será sencillo, desde la CD avisaron que harán todos los esfuerzos. “Hasta el cierre de libro de pases puede llegar alguien”, advirtieron.

Mientras tanto, De Muner mira puertas adentro y no se hace mucha mala sangre. “El equipo está bien”, sentencia dejando en claro que hay material para ser un equipo competitivo y que el gol debe ser una consecuencia del buen juego que tiene que tener su equipo.

RINCÓN "SANTO"

Pensando en Temperley

Quedan sólo cinco días para el debut en la nueva temporada de la Primera Nacional. Por ese motivo, el plantel “santo” comenzó ayer la semana de trabajos con la intención de llegar de la mejor manera posible. Pablo De Muner (foto) comenzará a darle forma al equipo titular que visitará a Temperley en el “Alfredo Beranguer”. La buena noticia es que el entrenador tiene a casi todos sus futbolistas a su disposición. Hoy, la práctica será por la mañana en el complejo.

Viaje a Buenos Aires

El viernes, a las 7.30, el plantel volará rumbo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esa ciudad, realizará la última práctica antes del debut.

Movida en las redes

Tras la suspensión de la venta de abonos, debido al anuncio del Gobierno provincial que redujo el aforo a 300 personas. En las redes sociales, un grupo de hinchas “santos” lanzó la idea de mudar la localía a Santiago del Estero para el duelo de la segunda fecha contra Morón. La movida tuvo buena aceptación entre los fanáticos, quienes se encargaron de compartirla.

Sin novedades

El viernes, la CD “santa” anunció que está estudiando cómo será la forma para definir los 300 hinchas que podrán asistir al debut como local. Sin embargo, hasta el momento no se supo nada.