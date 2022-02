Aceleran por “Wanchope”

Ramón Ábila disparó con dardos pesados contra el Consejo de fútbol de Boca y contra Juan Román Riquelme, dejando en claro que pretende irse lo antes posible de Boca, donde no será tenido en cuenta para esta temporada por Sebastián Battaglia. En Colón pretenden sumarlo como refuerzo y es por eso que en las próximas horas habrá una reunión cumbre entre José Vignatti, presidente del “Sabalero”, y los directivos del “Xeneize”. El objetivo es intentar destrabar la salida de “Wanchope” para transformarlo en refuerzo del plantel de Julio César Falcioni.

El club santafesino había ofrecido hace unos días un préstamo con cargo y una opción de compra, lo que en el club de La Ribera rechazaron debido a que el delantero tiene solo un año de contrato y si lo ceden, tendrían que renovar el vínculo para que no quede libre a fin de año.

En Boca propusieron cederle la totalidad del pase de Ábila más un millón de dólares por el 50% del pase de Facundo Farías, la joyita que el “Xeneize” viene buscando desde fines del año pasado. Esta propuesta fue rechazada de plano por Vignatti y dejaron en claro que el pase del futbolista de 19 años cuesta 10 millones de dólares.

Colón le propondrá a Boca pagarle un resarcimiento de 600.000 dólares por la rescisión de contrato de Ábila, para que el experimentado atacante pueda llegar como jugador libre al conjunto de Julio César Falcioni.

En los “auriazules” pretenden aprovechar la reunión para intentar cerrar la transferencia de Farías. “Están negociando de club a club, a mi no me llamaron. Pero, por lo que tengo entendido, Boca apretó el acelerador por Facundo”, reconoció Martín Sendoa, su representante. “Esta semana va a ser vital. El martes (por hoy) tenemos una reunión en Buenos Aires con Vignatti, los abogados y yo. Por algo me citaron...”, agregó Sendoa.

Está claro que en Colón pretenden que las dos negociaciones van por caminos separados, mientras que en Boca se juegan a incluirlo a “Wanchope” en la negociación para quedarse con Farías.

Por otra parte, Boca rechazó una oferta por Sebastián Villa. Inter de Porto Alegre, equipo que actualmente dirige Alexander Medina, presentó una propuesta para quedarse con el colombiano a préstamo. Riquelme agradeció el interés del club brasileño, pero rechazó el ofrecimiento ya que la idea es vender al delantero de 25 años. El Consejo de fútbol no quiere dar a préstamo a ningún jugador de experiencia y el objetivo es que si dejan el club, sea por una venta.