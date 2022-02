Dalma Maradona confirmó que está esperando su segunda hija junto a su esposo, Andrés Caldarelli. La actriz confirmó la feliz noticia en su programa de radio y reveló además cuál es el nombre que eligieron para la nueva integrante de la familia.

"Lo que quiero confirmar es que estoy embarazada. ¡Por favor la cara de todos mis compañeros! ¡Estoy embarazada! Me parecía que lo tenía que decir acá, a ustedes antes que a cualquiera. Es nena. Se va a llamar Azul. ¡Abrácenme!", contó Dalma.

La hija de Diego Maradona contó además que solamente su madre y hermana sabían del embarazo; y que se encuentra cursado el tercer mes. "Esperar los tres meses y que no se filtre era importante, por eso gracias a los que me vieron, me hicieron ecografías. Soy mamá de dos nenas, recontra buscada, vino al toque y acá cerramos la fábrica", expresó.

La actriz reveló además que la pequeña se llamará Azul y contó como eligieron el nombre. "Cuando yo quedé embarazada de Roma no teníamos nombre hasta una semana antes que el médico me dijo ‘nace hoy’, teníamos una lista pero Roma no estaba y Andrés se acordó que cuando no éramos novios le dije que cuando tuviera una hija se llamaría Roma", recordó.

"Ahora como me empecé a sentir mal, muy diferente al embarazo de Roma, dije seguro que es un varón", sostuvo y añadió: "decíamos ‘es un varón, pensemos, que lástima porque de nena tenemos y es Azul, pero tenemos que pensar de varón’. Cuando me dicen es nena listo, ya teníamos el nombre".