Jaldo cita a choferes y empresarios para evitar un paro de colectivos

Con la premisa excluyente de evitar el primer paro de ómnibus de 2022, anunciado a partir de las 0 de mañana por incumplimientos salariales, el gobernador interino Osvaldo Jaldo convocó a las partes a una reunión clave en la Casa de Gobierno. Será hoy a las 11, en su antedespacho, y contará con la participación de representantes empresariales, gremiales y otros funcionarios en una reunión ampliada de trabajo. Además de abordar lo urgente, la intención del mandatario es acordar compromisos recíprocos de las partes para comenzar a buscar una solución definitiva para un conflicto recurrente que se profundiza aún más cada año.

“Lo primero que le voy a pedir es que no haya paro y que los empleados cobren en tiempo y forma. El Gobierno va a exigir un compromiso para no dejar a los tucumanos sin un servicio tan esencial como el servicio público de pasajeros”, anticipó Jaldo en diálogo telefónico con LA GACETA. Agregó que hará todos los esfuerzos posibles para que el servicio no se vea interrumpido.

Demoras y deudas

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció una huelga por tiempo indeterminado a partir de mañana debido a que 3.400 trabajadores aún no cobraron el salario correspondiente a enero, además de que les adeudan desde febrero de 2021 un pago extra de $5.000. Tanto dirigentes del gremio como empresarios de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) coinciden en que la raíz de este problema es que la Nación está teniendo demoras en el giro de subsidios.

El secretario general de UTA, César González, dijo que desconoce los puntos que se tocarán en la reunión, aunque descontó que se buscará destrabar el conflicto. Al respecto, aseguró a este diario que sólo frenarán la medida de fuerza anunciada si hoy se abona la totalidad de los salarios. “No vamos a aceptar promesas ni el pago desdoblado. Esa es la posición que vamos a llevar a la reunión”, adelantó.

El vicepresidente de Aetat, Jorge Berretta, resaltó que van con muchas expectativas a la reunión convocada por Jaldo. “El gobernador viene ocupándose del problema. Tenemos varios temas para tratar, pero el temario lo va a plantear el gobernador”, dijo. Precisó que el empresariado requiere de unos $360 millones para afrontar los compromisos adeudos, pero afirmó que están sin fondos por un nuevo incumplimiento de parte de la Nación. “Aún no pagó enero ni febrero. Para el interior habían prometido $4.200 millones mensuales; luego $3.500 millones; y ahora $3.200 millones. La situación es complicada”, subrayó.

Según fuentes consultadas, la Nación giraría los subsidios a partir del jueves. Del total, más de $310 millones son para Tucumán. Además, señalaron que la reducción de los fondos prometidos para las provincias es una consecuencia del rechazo que sufrió el Presupuesto 2022.

“No da para más”

El vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo aseguró que colaborará para gestionar los fondos nacionales, y remarcó que la Provincia está al día con los subsidios para el servicio (unos $150 millones). “Los tucumanos no se merecen quedarse sin colectivo”, insistió.

Además de lo urgente, Jaldo anticipó a este diario que abordará también dos temas clave en el encuentro de hoy. Uno de ellos es alcanzar un acuerdo mancomunado para que Tucumán pueda acceder a la tarjeta SUBE (Sistema Único de Boleto Electrónico), la cual otorga descuentos y beneficios para estudiantes, jubilados y beneficiarios de planes sociales, entre otros.

El mandatario, a su vez, contó que solicitará a los empresarios un plan de inversión para mejorar las unidades y la frecuencia de los servicios. A cambio, aseguró que el Gobierno se comprometerá a acompañar el plan de inversión y gestionará ante la Nación la normalización de los aportes, así como una reducción de las asimetrías que existen entre las provincias y el área metropolitana de Buenos Aires en materia de subsidios.

“Vamos a atacar el problema de fondo del transporte, asumiendo compromisos recíprocos hasta tanto se defina cómo avanzar. Todo lo que tenga que ver con beneficios con el usuario lo vamos a plantear mañana (por hoy). Tucumán merece uno de los mejores servicios de pasajeros del norte. No da para más, no hay más tiempo”, concluyó Jaldo.

Las complicaciones en el servicio de transporte público de pasajeros son de larga data, pero se profundizaron notablemente en los últimos años. En 2020, por ejemplo, hubo 60 días de medidas de fuerza de parte de los choferes a raíz de incumplimientos salariales, y algo similar ocurrió el año pasado.

Con la intención de buscar una solución de fondo a un conflicto cada vez más recurrente, el Concejo Deliberante de la Capital, a través de su presidente Fernando Juri (PJ), impulsa un anteproyecto para estatizar el servicio. La iniciativa cuenta con el respaldo de la UTA y con críticas de opositores al peronismo.

A fines de 2021 los empresarios habían anticipado que al no haber el Presupuesto 2022 habría problemas a partir de febrero. “Pasaremos tranquilos el mes de enero, pero dependemos de que Nación envíe los fondos en tiempo y forma para que pensemos en el sueldo de enero para los primeros días de febrero. Pero con montos acotados, correspondientes a valores de 2021, va a ser difícil”, había advertido en diciembre Luis García, prosecretario de Aetat.

Negociaciones por la tarjeta SUBE: la provincia busca un acuerdo para acceder al sistema nacional

Jaldo anticipó que uno de los puntos destacados de la reunión que se llevará a cabo hoy será el de acordar, por unanimidad, que Tucumán adopte la tarjeta SUBE. Se trata de un sistema que depende de la Nación y que funciona hace años en distintas provincias del país. Cuenta con numerosos beneficios para los pasajeros, por lo que el mandatario buscará un compromiso mancomunado para cumplir con los requisitos y poder acceder al sistema. La SUBE otorga una tarifa social de descuento del 55% para jubilados y pensionados; ex combatientes de Malvinas; monotributistas sociales; trabajadores domésticos; y beneficiarios de numerosos planes sociales. También otorga descuentos en el precio del boleto a quienes combinan uno o más medios de transporte. Se pueden combinar hasta cinco transportes en dos horas con descuentos de hasta el 75%.