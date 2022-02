Turf: Sarfo volvió con todo

Dejó atrás 88 días sin competencias y volvió a correr en el hipódromo del “Jardín de la República” luego de 563 días. Sarfo demostró que mantiene su poder locomotivo intacto y se adjudicó el especial “Apertura”, la prueba más importante de la primera reunión del año disputada en el hipódromo tucumano. Muy bien conducido por Pablo Alarcón, el descendiente de Equal Talent derrotó por 2 1/2 cuerpos a la tordilla Prohibition, en 1’24”1/5 para los 1.400 metros sobre pista pesada.

“Ganó en gran forma. En los últimos Prohibition se acercó porque dejé de exigirlo a Sarfo. El triunfo ya estaba asegurado y no era necesario pedirle más”, contó “Pascualito” Alarcón, que fue clave en el triunfo del zaino del stud salteño “El Califa”.

Sarfo no competía en Tucumán desde el 23 de julio de 2020, cuando decidieron llevarlo invicto a “las luces” por la gran impresión que dejó en sus dos presentaciones. En Buenos Aires también arrancó ganando, aunque luego de correr en los grandes premios “Polla de Potrillos” y “Nacional” sus actuaciones no fueron las esperadas. Ahora, de nuevo en el circo hípico de avenida Irineo Leguisamo, dejó en claro que mantiene su notable calidad.

“A los 70 metros de la largada tuvo un pequeño inconveniente, porque Panatta se cruzó. Por suerte se recuperó rápidamente. Seguí las instrucciones del cuidador y fui exigiéndolo de a poco”, contó Alarcón, que en la primera mitad de carrera ubicó en el cuarto lugar al pupilo de Víctor Pedraza. “En los 600 metros, vi que había un hueco y decidí infiltrarme por los palos”, agregó. Ahí estuvo la clave, porque pasó del cuarto al segundo lugar sin ceder terreno. “En la recta final arrancó con mucha fuerza. Es la primera vez que monto un caballo de esta calidad. Me dejó una gran impresión. Seguramente después de esta carrera se pondrá mucho mejor y no tendrá ningún problema para llegar a las pruebas de fondo”, dijo Alarcón, quien logró dos éxitos en la reunión. “Esto es fruto del esfuerzo. En enero trabajé muy duro, todos los días. Quiero agradecerles a todos los entrenadores y propietarios que me están dando la oportunidad de correr”, concluyó el jinete de Sarfo.

El domingo 20 habrá un especial de 1.500 metros

La segunda jornada turfística de la temporada se llevará a cabo el domingo 20 y la prueba más importante será un especial sobre 1.500 metros. Para esa reunión fueron programadas otras siete competencias locales. Las inscripciones se recibirán el lunes 14.

Dos representantes tucumanos en Palermo

Dancer Stripes y Entiendo el Juego competirán durante la reunión de hoy en Palermo. Dancer Stripes, que pertenece al stud “Rubio”, enfrentará a 10 rivales en el cotejo sobre 1.400 metros que se largará a las 14.50.

Entiendo el Juego, de la caballeriza “El Pili”, tendrá 10 adversarios en la prueba de 1.800 metros programada para las 18.40.

Milione ganó la prueba central en Santiago

El porteño Milione, que en diciembre se adjudicó el clásico “Carlos Pellegrini” en el circo hípico tucumano, ganó el especial “Apertura” en el Hipódromo de Santiago del Estero. El pupilo de Francisco Muratore, conducido por Esteban Torres, relegó al segundo lugar a Next Day, mientras que tercero se ubicó Bañado en Oro.