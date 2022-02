Florencia Vigna: "No quiero perder más tiempo, quiero vivir la vida ya"

Bailarina, actriz, modelo y conductora, tricampeona del reality show “Combate” y bicampeona del “Bailando por un sueño”, Flor Vigna lanzó su carrera musical profesional después de un largo período de trabajo.

En diálogo con LA GACETA contó que desde muy chica estuvo interesada en el mundo artístico. Se formó desde los 11 años en teatro en el Centro Cultural Devoto, y a los 17 consiguió una beca para la escuela Julio Bocca. “Limpiaba pisos a cambio de educación, nos daban materias de danza, actuación, música, y ahí empecé a escribir y a formarme.”, comenta.

Con la llegada de la pandemia y la incertidumbre del qué pasará después, decidió trabajar a tiempo completo en su música, junto a su productor musical, Tavo Lozano. Se encaminaron como dos amantes de la música hacia el mismo proyecto, empezaron a modo de “juego”, para finalmente poder darle un rumbo con más seriedad y producción.

“No sé si nos vamos a morir todos ahora o en dos años, no sabés qué va a pasar en el mundo, quiero vivir esto sí o sí, ahora o nunca, no quiero perder más tiempo, quiero vivir la vida ya”, expresa.

Para llevar a cabo su carrera en despegue, Flor tuvo que rechazar oportunidades en otros ámbitos laborales, equilibrando su vida con su música, haciendo un gran esfuerzo para llevar su sueño adelante.

“Para poder dedicarme de lleno a la música tuve que aprender a decir que no a muchas cosas, hay otras que sí voy a seguir haciendo como la actuación, estoy por participar en una película, mi primera vez haciendo cine y eso me emociona muchísimo, pero con casi todo es aprender a decir que no para darle prioridad a la música”, agrega.

Para inspirarse, comenta que una de sus principales referentes es Nathy Peluso, la nueva artista argentina que viene ganando popularidad entre los jóvenes por su música y su forma particular de ser en el último tiempo.

“Lo que me inspira de ella es que es muy auténtica y muy libre, tiene un discurso muy lindo hacia el animarse y ser valiente”, asegura.

Finalmente, con más de 10 años de formación artística y con estudios en teatro, canto, piano y baile, Flor decidió empezar en el mundo de la música con su primer single “Uy”, que salió en noviembre pasado y ya acumula más de 3,6 millones de reproducciones en Youtube.

En este single, encontramos influencias argentinas y españolas, fusiona distintos estilos, iniciando con un tango, luego un flamenco, engancha con un beat urbano y un toque de reggaetón.

Con una letra sarcástica y humorística, un video de gran producción con coreografía y una estética colorida. Además, cuenta con la participación de Luciano Castro, su actual pareja, como protagonista masculino del videoclip.

Luego, el 16 de diciembre saldría su siguiente single, “Suelto”, una colaboración con la cantante Miss Bolivia. En ese disco se escucha una canción más orientada a la cumbia, con un toque de rap, consiguieron una canción veraniega, pegadiza y que encantó a sus seguidores y oyentes.

De esta manera Flor y su equipo continuarán revelando los singles y videoclips restantes en los meses que vienen, con las canciones ya grabadas y solamente faltando la filmación de los videos, poco a poco nos irá develando más de su música.

Se maneja con un equipo autogestivo, pequeño a comparación de otros, arreglándose con un presupuesto limitado pero mucha creatividad, logran realizan los videoclips que ya conocemos.

Tantos años dentro del espectáculo conllevan grandes enseñanzas y aprendizajes, Flor destaca que lo más valioso que le dio esto fue el aprender a descubrirse, cómo tomar clases de distintas cosas, ensayar, componer la ayudaron a descubrirse a sí misma, a darse cuenta de quien es, sus errores, virtudes y vivir con ellos.

El proceso de creación de sus temas es bastante especial, empezando por su mejor amigo, que compone la melodía y las armonías, para luego empezar a hacer freestyle sobre la base, anotan lo que va saliendo, entre los dos van rescatando las mejores partes, armando todo, poniendo detalles y así surge una canción nueva. “Es una mezcla entre su sonido y mis letras”, comenta.

Hacer música es una montaña rusa de emociones constante, entre la felicidad, la tristeza, la ansiedad, etcétera. Flor dijo en múltiples oportunidades que es muy sensible, y que a veces es difícil lidiar con la crítica, siempre existe gente que le guste lo que haces y gente a la que no, pero yendo a lo positivo, rescata lo que ella considera lo más lindo de ese mundo: “Me gusta todo lo libre que te deja ser, la música llega a todo el mundo, tiene el poder de cambiarte el ánimo, de estar bajón, en silencio y que una canción te haga sentir diferente. La música me da la oportunidad de dar un consejo o decir algo que a mí me hizo bien, regalárselo a otras personas, que las cambie para bien en su momento”.

Con respecto a su estilo, Flor define su ritmo como más tirando a lo urbano por sobre el pop, aunque en realidad le gusta hacer una fusión de todo, no encerrarse solamente en el pop que conocemos, sino algo mucho más amplio musicalmente, que le llegue más gente, es lo que vemos sobretodo en “Uy”, donde la fusión de estilos es clara.

Debido a su trayectoria en realities y su participación en televisión, la artista se encuentra en el ojo público desde hace tiempo, mucha gente que la apoya espera con ansias presenciar su faceta musical en crecimiento.

“Estoy dispuesta a entregar todo mi tiempo, a aprender para poder expresarme de la mejor forma, tengo muchas ganas de crecer en esto y sé aprender un montón, me encanta aprender nuevas técnicas vocales, seguir aprendiendo a tocar el piano, todo lo que sea dedicación para que esto crezca me encanta”, dice.

Para cerrar, nos comparte sus expectativas para este año: “Primero que nada esperamos poder sacar mucha música, en febrero nos encerramos a componer, alquilamos una quinta, nos vamos a juntar con distintos músicos a componer todo el disco, así que espero que salga mucha música de ahí. También muchos shows, estamos ensayando un montón para hacer un show increíble, contamos con tremendos músicos y tremendos bailarines, así que espero que sea un año de mucho trabajo y mucha música”. (Producción periodística: Belén López Sales)