Qué hay para ver en las plataformas de streaming

CCC GO

Alquiler de padrinos

(Studio Universal, a las 13.55)

Doug Harris, un hombre tierno pero socialmente inepto, está a punto de casarse con la chica de sus sueños. Sin embargo, no tiene a nadie que sea su padrino de bodas. Doug es referido a Jimmy Callahan, fundador y dueño de Best Man, Inc., una compañía que alquila padrinos y amigos para aquellos que los necesiten.

Megalodon

(TNT, a las 19.48)

Un submarino de aguas profundas, que forma parte de un programa internacional, es atacado por una enorme criatura y queda averiado en el fondo de la fosa oceánica más profunda del Pacífico, con su tripulación atrapada en el interior. El tiempo se acaba y un oceanógrafo chino, el Dr. Chang, recluta a Jonas Taylor, un especialista en rescate en aguas profundas, en contra de los deseos de su hija Suyin que cree que puede rescatar a la tripulación por sus propios medios. Pero ambos deberán unir sus fuerzas para salvar a la tripulación y también al océano de una amenaza imparable: un tiburón prehistórico de 23 metros conocido con el nombre de Megalodón. Aunque se creía que estaba extinguido, el Meg está vivo y coleando y está de caza.

El infiltrado

(Space, a las 23.57)

Un joven es acusado de traficar drogas, y enfrenta una condena de 10 años. Su padre, John Mathews, pacta con la DEA, y entra como infiltrado en el mundo del narcotráfico para conseguir información de las cabezas del cartel, y así salvar a su hijo. ¿Qué tan lejos llegarías por salvar a tu hijo?

START+

Nomadland

En el poblado de Empire, Nevada, Estados Unidos, en 2011, Fern pierde su empleo después del cierre de una fábrica de materiales de construcción, donde trabajó durante años, junto con su esposo, quien recientemente falleció. Fern decide vender la mayoría de sus pertenencias y comprar una furgoneta para vivir y viajar por el país en busca de trabajo, como nómada de hoy en día.

Qubit TV

Un Dios salvaje

Tras un violento incidente en el parque entre sus hijos, dos matrimonios se reúnen para conversar al respecto. Pronto, sus profundas diferencias convierten el pacífico encuentro en un auténtico caos. Escrita y dirigida por Roman Polanski (’El bebé de Rosemary’), ‘Un dios salvaje’ es una sofisticada comedia que poco a poco crece en absurdo hasta alcanzar niveles grotescos y delirantes. Sostenida casi por completo en el excelente trabajo de sus protagonistas, la película fue filmada en tiempo real y en una sola locación -excepto por las escenas de los niños en el parque-. El film, estrenado mundialmente en el festival de Venecia, es una adaptación de la exitosa obra teatral homónima de Yasmina Reza, quien también colaboró con Polanski en el libreto para cine. Pese a que su historia transcurre en Nueva York y está protagonizada por estrellas de Hollywood.

Starzplay

El reino

La historia comienza en 1557 cuando María, Reina de Escocia (Adelaide Kane), tiene que partir del convento en el que vivía hacia Francia, para contraer matrimonio con Francisco II de Francia (Toby Regbo) y así sellar una alianza entre los dos países y poder combatir a Inglaterra, que amenaza con invadir Escocia. Al llegar a Francia, María se reencuentra con sus mejores amigas: Greer (Celina Sinden), Lola (Anna Popplewell), Kenna (Caitlin Stasey) y Aylee (Jenessa Grant), quienes también son sus damas de compañía. A medida que pasan los días, María comienza a notar que las cosas no van tan bien con Francisco como ella creía, ya que éste no está seguro de contraer matrimonio con ella; pero pronto la situación cambia cuando él comienza a enamorarse profundamente de ella.

DISNEY+

El mundo según Jeff Goldblum

En cada episodio de esta serie, Jeff Goldblum explora un objeto aparentemente común, para revelar un mundo de conexiones sorprendentes entre ciencia e historias fascinantes. A través del prisma de su mente curiosa y ocurrente, nada es lo que parece. Estas “maravillas modernas” son tan comunes, que a menudo las damos por hecho pero Jeff Goldblum, no.