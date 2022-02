Tenis internacional en Tucumán: habrá doble función

Las complicaciones climáticas generaron para hoy una situación particular en el ITF W25 que se juega en el Tucumán Lawn Tennis. La lluvia de ayer obligó a suspender la jornada cuando todavía restaban completarse las semifinales de dobles. Por lo tanto, las cuatro semifinalistas en singles, estarán jugando en dobles también hoy. La sunchalense Paula Ormaechea; la venezolana, Andrea Gamiz; la checa, Brenda Fruhvirtova y la brasileña, Carolina Alves buscarán sus lugares en la definición de ambas modalidades.

De las tres argentinas que llegaron a los cuartos de final de la “SMT Cup” sigue en carrera Ormaechea. La sunchalense plantó la bandera “albiceleste” en semifinales. Para que mañana la presencia argentina se mantenga, la máxima favorita para ganar el torneo deberá vencer a Fruhvirtova.

“Estuve concentrada en mi partido”, afirmó Ormaechea. Mientras ella vencía en la cancha principal a Solana Sierra por 7-5 y 7-5, la joven rival de hoy, de apenas 14 años, daba vuelta el partido ante la rusa (tercera preclasificada) Elina Avanesyan, en la cancha dos. “Estoy muy feliz de haber ganado porque no me sentí muy bien físicamente. Mi pantorrilla me duele mucho”, remarcó Fruhvirtova que jugó con un vendaje especial en esa zona de la pierna derecha. La europea, de tener éxito en singles y en dobles, podría jugar tres partidos ya que la final de dobles también se programó para hoy.

Ormaechea también tuvo complicaciones físicas que arrastra desde la segunda ronda. “Están iguales, pero me siento con ganas se refirió la jugadora a las dolencias en uno de sus pies. En dobles, Ormaechea junto a la venezolana Gamiz derrotaban por 6-1 y 2-2 al momento de la suspensión a María Lourdes Carlé y a la brasileña Carolina Alves. Por su parte Fruhvirtova, en dupla con la chilena Daniela Seguel perdían frente a Bárbara Gatica, también de Chile, y la brasileña Rebeca Pereira por 2-1 en el primer set.

Los otros cruces de cuartos de final fueron de trámite más simple en comparación a los que protagonizaron Ormaechea y Fruhvirtova. Gamiz fue la primera semifinalista al vencer a la riojana Jazmín Ortenzi por 6-4 y 6-1, mientras que Alves eliminó a la alemana Katharina Gerlach por 6-3 y 6-4.

Los partidos comenzarán a las 14. Alves-Gamiz y Ormaechea-Fruhvirtova, se jugarán en la cancha principal. Luego, y en simultáneo, se completarán las semifinales de dobles; una de ellas en la cancha tres. A continuación, con un tiempo de descanso prudencial, en el court central se definirá el torneo de dobles.

Para el público

En la cancha uno del Tucumán Lawn Tennis estarán apostadas siete tribunas con capacidad para 300 personas. Las entradas estarán a la venta en la puerta del club durante los partidos. El precio será de 200 pesos para los socios y 300 para los que no lo son.