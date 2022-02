Temporada 2022: los peinados más elegidos

Si hay algo que tenemos en claro cada año cuando se presentan las tendencias es que podemos elegir, jugar y animarnos a descubrir que es lo que mejor nos queda y pasarla bien en el proceso.

Depende de cada uno y como dice la expresión sobre gustos y colores...

Esta edición de verano 2022 propone diversas opciones. Si estás pensando en un cambio de look debes tener en cuenta las recomendaciones de los estilistas tucumanos.

Peinados

En esta temporada los clientes piden lo más cómodo y natural. “Lo que más solicitan los hombres y mujeres es ¿qué me puedo hacer? ¿Qué me sugerís que me va a quedar bien? Me dicen, quiero cambiar”, detalla el estilista Juan Quiroga.

Con respecto a los peinados más elegidos menciona:

-Las trenzas

TRENZAS. Ideales para usar en un día de playa o en una tarde de pileta.

-Rodetes altos

-Una ponytail

PONYTAIL. Para mayor fijación y duración se puede colocar gel o spray.

-Ondas sueltas y descontracturadas.

“Siempre piden que se vean naturales y como premisa que les dure toda la noche. La nueva tendencia es ir camino a lo natural, estilos que puedan darnos la seguridad para poder lucirlos, y que te permitan estar bien en los momentos de tu día, trabajo, salidas, etcétera”, agrega.

“La mujer está muy libre así que cuánto más relajado sea el look mejor”, coincide Pamela Zelaya dueña de la peluquería que lleva su nombre, lugar que tiene el beneficio de un descuento del 30% para los socios de Club LA GACETA todos los miércoles.

Otro de los peinados predilectos este verano es la media cola alta, con dos mechones enmarcando el rostro. Es un look divertido, que podemos acompañar con ondas no tan armadas.

Colores

En cuanto a los colores, también tenemos opciones atractivas para divertirnos y darnos un look diferente.

“En cuanto a las tonalidades se permiten todos, en las adolescentes aparecen los colores fantasías, aparecen los nuevos rubios que son los colores cobrizos, rojos, dorados cálidos, raíces naturales y en los largos mas claros, pero siempre en armonía. Ya casi no se consumen los contrastes”, asevera Quiroga.

Cortes

“En cortes, el estilo bob está presente, rectos y con movimiento. A la altura del mentón con un corte parejo o con mucha textura en puntas”, explica la estilista Zelaya

CORTE BOB. Es el estilo mas buscado por su practicidad y su frescura.

“Yo sumaría los flequillos cortos, desflecados, algunas los usan arriba de las cejas, o cortes en efectos mariposas que son bien rebajados en la zona frontal”, asegura Quiroga.

Cuidados

Si vamos de vacaciones, tenemos que tener en cuenta que debemos cuidarnos el cabello como lo hacemos todo el año. “Como profesional sugiero que al pelo lo tenés que cuidar en verano con hidrataciones, mientras que en invierno hay que nutrirlo”, asevera Quiroga.

Para tener en cuenta:

- Cuando tomés sol: usá pañuelos, gorras o sombreros

- Agua de mar o de pileta: utilizar productos que funcionen como protector solar para el cabello. Luego se recomienda, enjuagar con ducha y enjuague para sacar restos de cloro y de sal.

- Utilizar siempre acondicionador y/o mascarilla que proteja el cabello en todo momento. De esta manera se permite la regeneración de los cabellos debilitados y sensibles. Los productos deben tener filtro UV.

- Evitá secadores y planchas en la medida de lo posible, así no generas más agresión al cabello en verano.

Posverano

Al regresar del mar se recomiendo renovar las puntas, esto permite que el cabello pueda crecer con mas fuerza.

Si hay color se puede hacer un servicio de color refresh, que sería darle vida a la tintura, además de que nos permite cerrar cutículas y mantener el cabello protegido contra la humedad

Para las rubias se recomienda un servicio de reparación, que le devuelva el brillo al pelo y elimine esos tonos indeseados que aparecen.

“Si no logramos cuidarlo en las vacaciones, lo que haremos es una visita al salón para que nuestro estilista nos asesore y encontrar juntas el tratamiento ideal para cada mujer”, explica Zelaya.

Descontracturar

“Para mí estamos en un momento donde el mundo quiere, cambiar. También sucede en el cabello, se están rompiendo con estructuras o costumbres. Hoy los rulos piden pista, hombres que se hacen ondulación, o colores. Mujeres que le perdieron el miedo a los cabellos cortos, las pre adolescentes aman el pelo corto y lo llevan con mucho estilo. La moda en el cabello hoy me permite como profesional tener muchas opciones para poder sugerirte, pero lo mas importante que hay que destacar. Que hoy lo que se usa es todo lo que a uno lo haga sentir bien”, finaliza Quiroga. (Producción periodística: Gianna Camarda)