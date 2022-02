El turf vuelve con todo

Está todo listo para que el domingo comience una nueva temporada turfística en el hipódromo tucumano. La primera jornada de 2022 contará con ocho competencias de muy buen nivel y en el especial “Apertura”, que será la prueba central, se enfrentarán experimentados ejemplares, todos con “roce” clásico.

La yegua Prohibition será una de las principales animadores. La tordilla del stud “Don Antonio”, que por primera vez será conducida por el jinete Arnaldo Maximiliano Lastra, mostró una gran regularidad en sus dos últimas presentaciones. El 5 de diciembre del año pasado ganó el especial “Consuelo”, oportunidad en la que venció por medio cuerpo a Ludo Joy, en el tiempo de 1’38”3/5 para los 1.600 metros sobre pista pesada. Y en la última reunión del 2021 escoltó a Milione en el tradicional clásico “Carlos Pellegrini”.

Sarfo regresó de “las luces”, donde ganó en su primera presentación, y buscará recuperar su mejor nivel, ese que lo llevó a ser el mejor potrillo de su temporada.

La reunión se pondrá en marcha a las 15 y el cotejo principal se largará en el octavo turno, a las 19.05. La carrera de 1.400 metros promete ser apasionante de principio a fin, por la muy buena calidad de los siete participantes.

Primera carrera (800 metros): 1) Valle Candy, 2) Yazid, 3) Forty Parko, 4) Carola Mía, 5) Collura, 6) Golden Glove y 7) Gran Edward.

Segunda carrera (800 metros): 1) Slack Lode, 2) Sr. de los Cielos, 3) Un Secreto, 4) Demarato, 5) Dipinto, 6) Fermina Daza, 7) Always Ready y 8) Instituteur.

Tercera carrera (1.300 metros): 1) Un Potrillazo, 2) Kyrov, 3) Yuri, 4) Apolo Pro y 5) Endonato.

Cuarta carrera (600 metros): 1) Catalina Gag, 2) El Polaquito, 3) Juan de la Cruz, 4) Laurieston, 5) Lindo Luycio y 6) Igual Puedo.

Quinta carrera (400 metros): 1) De Cero, 2) Ozzy, 3) La Muy Deseada y 4) El Impetuoso.

Sexta carrera (1.200 metros): 1) The Dani, 2) Batilo, 3) Santuli, 4) Dalmatino, 5) Domingas, 6) Island of Luck, 7) Perfecta Rin, 8) Remisens, 9) Ricciardo, 10) Rosada Craft, 11) Mad Treasure, 12) Manubrio, 13) Muñeco Bran y 14) Golden Cause.

Séptima carrera (1.200 metros): 1) Qadir, 2) Norteño For Sale, 3) Sceleratus, 4) Victoriano Tiger, 5) What If, 6) Poderoso Pelu, 7) Reilon, 8) Maimex, 9) Martín Beck y 10) Educado Soy.

Octava carrera (1.400 metros): 1) Sanferminak, 2) Sarfo, 3) Panatta, 4) Ravello, 5) El Pendex, 6) End Violence y 7) Prohibition.