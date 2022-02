Renunciaron las abogadas de Fabián Gianola: "Las necesito, no me abandonen"

Lejos de poner fin a sus problemas, Fabián Gianola se enfrenta a otro capítulo más en su cruzada judicial. Las abogadas que defendían, hasta el momento, al actor denunciado múltiples veces por abuso sexual, decidieron presentar sus renuncias recientemente.

El programa de espectáculos Intrusos difundió un audio en el que el humorista se mostraba desesperado por la situación. "No me dejen solo, las necesito... No me abandonen", habrían sido sus palabras.

En otra ocasión, ya habían circulado mensajes en los que Gianola manifestaba estar deprimido “Nos dice que ya no quiere vivir más si lo siguen atacando desde los medios”, habían comentado sus abogadas de aquel momento.

“La casa que muestran en los medios que le alquiló a los famosos, no existe. Se vendió para pagar a los primeros letrados que tuvo y parte se utilizó estos dos años para vivir porque hace dos años que no tiene trabajo. Está quebrado”, también comentaron sobre la situación que vive el actor.

Varias semanas atrás, el comediante decidió dar un giro en la conducción de su defensa y cambió al par de abogados compuesto por Federico Schumacher y Diego Onorati por Evelyn Gabriela Andriozzi y Stella Maria Tomizzi. Aunque esta vez las cosas tampoco salieron como lo planeaba.

Las letradas fueron quienes pusieron punto final a la relación con su cliente y renunciaron formalmente al caso. Según trascendió, el abogado Adrián Tenca sería el nuevo encargado de poner en marcha una nueva estrategia de defensa.

En diálogo con el programa “Nosotros a la Mañana", las exdefensoras de Gianola le explicaron al periodista Pampa Mónaco los motivos de su desvinculación.

Tommizzi se refirió primero, pero decidió no dar demasiados detalles. "Renuncio por cuestiones netamente personales y no en relación a mi cliente, a quien estimo, pero discrepo con el otro defensor, el Dr. Tenca. Renuncio al cargo por distintos motivos", escribió en un mensaje dirigido al conductor de Crónica HD.