“La renuncia de Máximo Kirchner insulta la inteligencia”

“El kirchnerismo se cree un comentarista de la realidad, una suerte de espectador externo y no parte del Ejecutivo. Cristina Fernández de Kirchner eligió como candidato a Alberto Fernández por Twitter; cambió el gabinete por carta tras la derrota en las últimas PASO. Ellos son parte responsable del acuerdo por el FMI y deben hacerse cargo”, expresó la senadora por Juntos por el Cambio, Beatriz Avila.

Para la legisladora, la renuncia de Máximo Kirchner como presidente del bloque de Frente para Todos en el Congreso “insulta la inteligencia de los argentinos”. “Nos toman por tontos. Si de verdad tienen diferencias con el Presidente presenten la renuncia al cargo, pero este intento por lavarse las manos es otro atropello que tenemos que soportar en medio de una de las crisis económicas y de liderazgo más duras del país, a lo que además se suma una pandemia”, evaluó.

“En democracia la dimisión es una herramienta válida, pero lo que no es válido es atentar contra la gobernabilidad y el kirchnerismo ya es un experto. Ya hicieron temblar a este Gobierno hace unos meses porque no asumieron su parte de culpa tras la derrota en las Paso y en las generales de noviembre. Ahora aprietan nuevamente a Fernández, su propio socio político, pero eso sí: a las cajas del Estado no las sueltan, la Cámpora continúa atesorando la conducción del PAMI y de la Anses”, acusó.

Finalmente, Avila reclamó al kirchnerismo “seriedad, compromiso y responsabilidad para poder encontrar una salida a la crisis argentina, que mantiene a más del 50% de la población bajo la línea de pobreza, con una inflación del 52% anual”.

“Desde Juntos estamos muy preocupados y vamos a actuar con la responsabilidad que se merece el pueblo argentino”, aseguró.