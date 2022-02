Tenis: sonreír no depende de ganar

Pese a que fue víctima de María Lourdes Carlé en la primera ronda de la “SMT Cup” que se juega en el Tucumán Lawn Tennis, la paraguaya Susan Doldan terminó con una sonrisa. Por lo que comentó después del 6-4 y 6-2 que le propinó la bonaerense, quinta favorita para ganar el torneo ITF W25, Doldan seguirá sonriendo en tierras tucumanas.

“Me encanta venir en auto a Argentina. Los paisajes son hermosos”, reconoció la paraguaya apenas terminó de completar los estiramientos post partido. La jugadora nacida en Asunción llegó a “El Jardín de la República” en auto, no sólo para jugar, sino también para explorar su tercer destino “albiceleste”. “Conozco Córdoba y Buenos Aires. Argentina me queda muy cerca”, remarcó. A la número 657 del ranking ITF no le hace ruido que San Miguel de Tucumán se encuentre a 1.078 kilómetros de su ciudad. Tampoco que el promedio para completar el trayecto por tierra sea de casi 15 horas porque... “viajamos con mi hermana, Heydi, que jugó la clasificación”, reveló la joven de 21 años. Así, junto a su melliza, los viajes por la región conduciendo la Hyundai Santa Fe 2020 son mucho más llevaderos y no inciden tanto en lo físico. A ello se suma un detalle en común de las Doldan que rompe cualquier cálculo de tiempo del GPS o de Google. “Yo manejo rápido”, aportó Susan entre risas. ¿Las mellizas quieren llegar pronto a destino o sólo les gusta la velocidad? “Ambas cosas”, respondió Heydi.

La prisa por llegar a la provincia habrá sido porque las investigaciones de Susan generaron esa ansiedad. “Todo es demasiado lindo por acá”, elogió la tenista que desea conocer los valles y los arroyos que descubrió en sus averiguaciones. Las Doldan forman parte del repertorio de metas por cumplir que buscaban los organizadores: que las sonrisas de las protagonistas no dependan sólo de los triunfos.

Así como Carlé era amplia favorita en su debut, su compatriota Martina Capurro Taborda tenía la condición opuesta ante la chilena Daniela Seguel, segunda favorita. Capurro Taborda triunfó por 6-7 (5-7), 6-1 y 6-2. Su próxima rival, hoy desde las 10, será la venezolana, Andrea Gamiz, que derrotó a la boliviana Noelia Zeballos Melgar por 6-3 y 6-1. En duelo de argentinas, Jazmín Ortenzi venció a Tiziana Rossini por 6-3 y 6-2; será la rival de Carlé, desde las 10. Julieta Estable es otra de las locales que avanzó al vencer a otra local, Chiara Di Genova, por 7-6 (9-7), 1-6 y 6-2. La alemana Katharina Gerlach, que venció a la estadounidense Brittany Collens por 6-1 y 6-1, enfrentará a Estable (desde las 10). En tanto, la rusa Elina Avanesyán, tercera favorita, tuvo un triunfo complicado ante la pergaminense proveniente de la clasificación, Berta Bonardi, que cayó por 2-6, 7-5 y 6-1. No antes de las 11.30, Paula Ormaechea, máxima favorita, jugará ante Taylor Ng de los Estados Unidos.

Tenis en la plaza

Desde las 11.30, en la plaza Urquiza, se hará un festival público. La actividad forma parte del plan de iniciación y promoción de la Asociación Argentina de Tenis (AAT). La participación es libre y gratuita.