Flor de la V cruzó a la abogada de Fabián Gianola: “Desagradable”

Florencia de la V volvió a referirse a las denuncias en contra de Fabián Gianola por abuso sexual. Tal como se había pronunciado en ocasiones anteriores, reafirmó su acompañamiento a las demandantes y protagonizó un cruce con la abogada del actor.

Todo sucedió en vivo en Intrusos, el programa que, desde este año, conduce por primera vez la actriz. Tras hacerse públicas las declaraciones de muchas mujeres que trabajaron con Gianola, una de sus representantes legales, Stella Tomizzi, decidió contar la otra campana.

"Hoy en día la Justicia con las víctimas de violencia de género, gracias a la UFEM, y a las fiscalías del género de la mujer, el hombre está en serios problemas", comentó la letrada comparando, a su parecer, los beneficios que gozan las mujeres ante la Justicia en situaciones de este tipo. "Los delitos estos que judicializaron son prescriptos", aseguró.

Aunque recién empezaba la entrevista, la conductora del ciclo de espectáculos, decidió interrumpir Tomizzi para expresar su disconformidad y hacer una aclaración. "Sabe una cosa, Doctora, hay algo que me pasa y me atraviesa, que lamentablemente, acá estamos escuchando a mujeres que compartieron el escenario y trabajo con su defendido, y que cuentan una situación personal desagradable”, inició.

De forma categórica, continuó dando su opinión de los hechos. “Conozco muchos compañeros y les puedo asegurar que hay muchos de los que no se habla así. Eso es alarmante. Entiendo a dónde quiere llevar el caso de su defendido, pero para mí las evidencias lo dejan muy expuesto", sentenció la ex intérprete de “La pelu” y decidió despedir abruptamente a su entrevistada.

Tras una pausa, regresó y aclaró lo que había sucedido. Aseguró que no se trata de una “campaña” y que “no hay nada en contra” del comediante. "Perdón, chicos, pero esto me atraviesa. ¿Cuántos actores conocemos? ¿A cuántos denuncian? Yo puedo entender todo, pero me parece que acá hay algo”, dijo.

La conductora valoró la valentía de muchas mujeres que, luego de un tiempo, logran denunciar los episodios de violencia laboral que atravesaron. “Sabrina Artaza se lo contó a su papá, era una nena, no quería que se entere por otra persona. ¿Podemos entender lo que viven diferentes víctimas? Y esta abogada nos viene a decir de revictimizar a las víctimas", cerró.