El enojo de Gladys “La Bomba Tucumana” tras perder en los Premios Carlos

Gladys “La Bomba Tucumana” asistió a los Premios Carlos y causó polémica. La famosa cantante estaba nominada para recibir una de las estatuillas, pero cuando se anunció que no había sido elegida para ganar en su terna, estalló en furia y se retiró del lugar.

La mediática fue nominada en el marco de su actuación en “Cocodrilísima”, la obra de teatro de revista de Omer Suárez, que se posiciona como una de las favoritas entre los veraneantes de Villa Carlos Paz, donde se encuentra todo el elenco haciendo temporada.

Gladys aspiraba a llevarse el reconocimiento de “Mejor cantante femenina en espectáculo”, pero cuando llegó el momento del ansiado anuncio el resultado no fue favorable y la situación se puso tensa.

Marcela Wonder, cantante de “Así Vuelvo”, la obra de Aníbal Pachano, sorprendió a todos y le arrebató el galardón. Ofuscada por la decisión de los organizadores del evento, la tucumana no dudó en mostrar su enojo y abandonar inmediatamente su lugar. “¡Esto es una vergüenza!”, vociferó.

Los periodistas, al advertir la secuencia de los hechos, le consultaron la razón de su molestia y si, efectivamente, iba a retirarse de la premiación. "Sí, tengo frío y sueño", respondió.

Lejos de poner fin al diálogo, “La Bomba” se tomó unos minutos para expresar su incomodidad. Ya desde afuera del evento, le preguntaron: “¿Qué es una vergüenza, Gladys?”, mientras la cantante señalaba el lugar donde continuaban los Premios Carlos.

"No, está bueno... nada más que ya vine, cumplí, estuve”, sostuvo y agregó:. "No iba a venir el chico, encima para perder. O sea, iba a venir Souza y yo para perder", haciendo referencia a su compañero, el humorista Agustín Souza. Ambos eran los únicos nominados por la obra en la que están participando.

“Me quiero ir porque estoy cansada. Soy una mina grande de 56 años. Me bañé, me perfumé, fui a la pelu... pero estoy cansada y realmente no estoy enojada con nadie. Ya pasó mi nominación, la de mi hijo que me importaba mucho y me voy por eso", concluyó.