Cartas de lectores II: expresarse correctamente

Es alarmante la cantidad de expresiones orales erróneas que se escucha en algunos medios de comunicación. Lo preocupante es que hay millones de personas que consumen vocablos, frases que distan de ser correctas, de acuerdo al castellano. Algo van a tener que hacer las instituciones académicas formadoras en el campo del periodismo o de la comunicación social. También los medios audiovisuales deberán reconvertirse. No puede admitirse más hablar tan mal ante numerosos escuchas y que no haya siquiera alguien que a posteriori corrija, enseñe, a quien tiene la gran responsabilidad de informar, comunicar, opinar. Le hace mal al lenguaje que se diga, por ejemplo: “reutilizar de nuevo el barbijo”, “ver a simple vista”, “sumar más trabajadores”, “volver a repensar”, “nos reencontramos de nuevo”, “arrancamos el programa”, “inauguraron nuevas obras”, “nos metemos de lleno”, “desaveniencias” (Se dice desavenencias). Además, me pregunto adónde quedó el uso de los sinónimos para no repetir palabras. Es más, qué pasó con la enseñanza en las instituciones académicas acerca del “dequeísmo”, no decir siempre “de que”, dado que en algunas hay que mencionar “que” y no “de que”. Sinceramente, habrá que prestarle atención a este tema y corregir cuando se pronuncien mal los vocablos y las frases.

Marcelo Malvestitti

[email protected]