Ya podés ir a tomar el té con tu mascota: cómo hacer

Se abren las puertas a nuevos comensales en la provincia. Los bares y restaurantes, comienzan a generar espacios de comodidad y bienvenida para que las mascotas se conviertan en un cliente más. Un bar que se considera pet-friendly (amigable con las mascotas) permite que sus clientes concurran en compañía de sus amigos peludos.

“Nosotros, recién nos estamos adaptando a esta tendencia. Con la pandemia, la mascota se convirtió para muchos tucumanos en la compañía indispensable. Entonces si lo saca a pasear, quiere sentarse también en un bar”, explica la veterinaria Rosandra Molina.

La especialista piensa que los empleados tienen que estar preparados y atentos a lo que demande la situación. Además los locales gastronómicos deben contar con un protocolo de seguridad, y con un número de emergencia veterinaria en caso de que el animal necesite atención.

“El dueño del animal, tiene que estar pendiente de él, eso no puede quedar en manos de otra persona. Se recomienda que si el perro es muy inquieto y no está acostumbrado, no se fuerce una situación que puede terminar mal para todos”, sugiere.

Estos lugares son muy positivos por la empatía que se genera con las mascotas. El animal en realidad no entiende mucho, pero si disfrutan estar con sus dueños de esa manera, es bienvenida la propuesta. En Tucumán, hay heladerías, bares y hasta parrilladas que son lugares amigables con las mascotas. Ofrecen la posibilidad de que estén tanto en el interior como en el exterior. No hay ningún requisito especifico. Se les brinda un bebedero de agua y que disfruten el tiempo que cada uno desee.

COMPAÑÍA IDEAL.La invitación es para todos los animales domésticos.

Amor por los animales

En el año 2019, Benjamín Sanchez, abogado y emprendedor, junto a su socia, Agustina Benejam, abrió las puertas de su primer café pet friendly.

El año pasado inauguraron el segundo local, donde también permiten el ingreso con las mascotas. “La idea surge básicamente porque nos encantan los animales y vimos que en otras partes del mundo y también de Argentina, estaba cambiando la mentalidad y permitían entrar con las mascotas a distintos lugares y dijimos ¿por qué nosotros no?”, afirma Benjamín.

Con respecto al servicio que ofrecen, cuenta que permiten a sus clientes ingresar al local o estar afuera con sus mascotas mientras disfrutan de un buen café.

“La recepción por parte de los tucumanos fue y sigue siendo buenísima y es algo que crece día a día. Para el dueño de la mascota es una linda posibilidad de salir a pasear y sentarse a tomar algo, y no tener que decidir si es una o la otra. Muchas personas consideran a su mascota parte de la familia y en algunos casos es su única compañía. Por tal motivo, entendimos eso y nos sumamos a la movida”, cierra Benjamín Sanchez.

Experiencias

En el caso de Rocío Isla, su vivencia fue muy satisfactoria en una heladería del microcentro capitalino. Ahora coordinan salidas con sus amigas donde cada una lleva a sus mascotas.

“Al principio fue raro, porque la gente te ve mal, pero una vez que estás ahí y ven cómo se comporta el animal, cambia el ambiente. Con mis amigas nos encanta, porque además de sacarlos a pasear a plazas o parque podemos merendar en un lindo lugar mientras compartimos con ellos”, comenta.

SALIDA DE A CUATRO.Lourdes y Franco disfrutan con sus dos mascotas.

Si algo nos deja en claro Rocío, es su deseo de que se haga expansivo a otros lugares públicos, como shopping o supermercados. “Creo que vamos en una buena dirección, siempre y cuando todos colaboremos”, dice.

Lourdes Tonetti y Franco Laquaire, creadores de contenido, disfrutan compartiendo sus experiencias gastronómicas en las redes sociales. “Nos gusta mucho la modalidad pet-friendly que se vaya incorporando en la provincia de a poco. Hay algunos bares que ya te ponen un plato para que ellos tomen agua, otro bar en particular ya tiene un menú para ofrecerles a los perros. Es muy interesante, porque muchas veces salís con tu mascota a pasear y querés sentarte a tomar algo o a comer, y la idea de poder hacerlo con las mascotas me parece genial”, cuenta Lourdes.

“Estamos muy contentos, ellos son parte de nuestra familia, y poder experimentar con ellos estas salidas, no tan solo en la plaza o parque es gratamente positivo. De verdad lo disfrutamos”, dice Franco.

“El personal está bastante capacitado para atender y recibir mascotas. Nos aceptaron muy bien, hay mucha empatía por parte de los mozos”, dice Franco.

“Nos pasó la última vez que una señora nos miró de manera incómoda cuando estábamos en el bar. Pero las mascotas se portaron muy bien, vimos otros animalitos también con buen comportamiento. Claro que los dueños tienen que ser responsables”, advierte.

Lourdes recomienda llevar siempre una correa, porque no se sabe cómo pueden reaccionar los perros por si se distraen y se escapan. Explica que es importante que las mascotas se vayan adaptando de a poco.

“La primera vez uno va re tenso, porque quiere que el perro se porte excelente, pero después el mismo animal se acostumbra. Yo tengo dos, uno siempre se porta bien y la otra no. Pero cuando salimos a merendar se portan bárbaro porque ya están adaptados”, explica sobre su primera experiencia. Además nos advierte que debemos llevar siempre una botella de agua para los perros .

“De a poco nos vamos acostumbrando, pero sin ’dudas recomendamos que vivan esta salidas con sus mascotas, porque es algo diferente y gratificante”, finaliza Lourdes.

(Producción periodística: Gianna Camarda)