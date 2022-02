Qué hay para ver en CCC Go y las plataformas de streaming

CCC GO

(Space, a las 11.28) El consumado neuropatólogo Dr. Bennet Omalu descubre las verdaderas causas de ETC, una enfermedad común en jugadores de fútbol americano que sufren frecuentes golpes en la cabeza durante los partidos. La búsqueda del Dr. Omalu por revelar la verdad al público lo pone en una peligrosa situación contra una de las instituciones más poderosas -y amadas- del mundo.

Víctor Frankenstein

(cinecanal, a las 19.56) El científico Victor Frankenstein y su brillante protegido, Igor Strausman, comparten la noble misión de ayudar a la humanidad a partir de una detonante investigación sobre la inmortalidad. Pero los experimentos de Víctor han ido demasiado lejos, y su obsesión ha tenido terroríficas consecuencias. Solo Igor puede traer de vuelta a su amigo del umbral de la locura y salvarle de su monstruosa creación.

La cruda verdad

(studio universal, a las 22) Abby Ritcher es una joven productora de un programa matutino de TV de Sacramento que tiene problemas para el amor. Su búsqueda por el hombre perfecto le ha dejado soltera y sin esperanzas, y está llegando a pensar que está incapacitada para el romance. Un día sus jefes deciden que forme equipo con Mike Chadway, un rudo personaje televisivo que promete desvelar la cruda realidad del por qué los hombres y las mujeres son como son. Y en pocas semanas, hay una relación que surgirá entre ellos.

DISNEY+

ACAMPADOS (TEMPORADA 5)

Otro emocionante verano comienza en el campamento Kikiwaka. La directora general Lou, los consejeros Ava y Noah, y los campistas Destiny, Matteo y Finn están listos para emprender nuevas y divertidas aventuras. A medida que comienza la nueva temporada de campamentos, están encantados de dar la bienvenida a la ex consejera convertida en diseñadora de moda Emma Ross, quien realiza una visita sorpresa a sus viejas raíces ante la algarabia de todos los presentes.

STARZPLAY

Brave new world

Basada en la revolucionaria novela de Aldous Huxley de 1932, Brave New World dibuja una sociedad utópica que ha alcanzado la paz y la estabilidad por medio de la prohibición de la monogamia, la intimidad, el dinero, la familia y la propia historia. Brave New World transcurre en Nueva Londres, en el seno de una sociedad utópica con un sistema de castas diseñada genéticamente. La sociedad se encuentra en un periodo de prosperidad y hedonismo que ha arrancado “lo malo” a cambio de sacrificar cuestiones como la monogamia o la privacidad.

QUBIT TV

Lucia y el sexo

Lucía, una joven camarera de Madrid, se muda a una isla del Mediterráneo para recuperarse de la misteriosa muerte de su novio, del que estaba muy enamorada. Mediante flashbacks, Lucía recuerda su relación amorosa y trata de resolver algunos asuntos que no fue capaz de solucionar en su día. El ir y venir de los recuerdos le llevará a ver las cosas con más claridad: ¿Y si realmente la muerte de su novio fue un suicidio? Mientras tanto, conocerá a nuevos amigos que le ayudarán a sobrepasar esta situación.

ACORN TV

The Larkins

The Larkins cuenta la historia de una familia de clase trabajadora, leales a su familia y a su comunidad; tienen una sólida ética de trabajo. En los bellos campos de Kent, han construido un pequeño paraíso. Los miembros de la familia son personas bondadosas a quienes siempre les gusta compartir, a pesar de que lo que tienen no siempre lo consiguen por medios convencionales. Y allí comienzan a develarse algunos procederes “non sanctos” de esta particular familia.

CINE.AR PLAY

MUERE MONSTRUO MUERE

En una zona un tanto alejada de la Cordillera de los Andes, encuentran el cuerpo cercenado de una mujer. Cruz, un oficial de la policía rural, se hace cargo de la investigación. David, esposo de Francisca quien a su vez es la amante de Cruz, se convierte rápidamente en el principal sospechoso. Cuando lo internan a David en un hospital psiquiátrico, culpa de lo sucedido a un monstruo que se le aparece repentina e inexplicablemente.

PARAMOUNT+

The fanatic

Moose es un hombre que sufre de autismo. También es un gran fanático del actor Hunter Dunbar. Cuando Moose finalmente tiene la oportunidad de conocerlo y conseguir un autógrafo, es rechazado cuando la exesposa de Dunbar llega a verlo abruptamente. Moose consigue entonces la dirección del actor y se dirige a su casa, tratando de entregarle una carta. Dunbar, sin embargo, se enfrenta a él y le dice que no se acerque a su vecindario, sin saber los problemas que podría desatar.

HBO MAX

La Chica de la limpieza

Una serie de drama que se centra en Thony De La Rosa, un médico camboyano, a cuyo hijo Luca se le diagnostica un trastorno de inmunodeficiencia poco común y potencialmente mortal. Dejando a su esposo Marco en Filipinas, Thony llega a los Estados Unidos en busca de tratamiento médico urgente para su hijo, pero cuando el único donante de médula ósea compatible se retira y su visa expira, Thony se encuentra atrapada en Las Vegas, forzada a apoyar a su hijo trabajando como empleada de limpieza junto a su cuñada filipina Fiona.

STAR+

Pam & Tommy

Ambientada en los inicios del “Wild West” de internet, Pam & Tommy se basa en la increíble historia real detrás del primer video sexual que se hizo viral protagonizado por Pamela Anderson (Lily James) y Tommy Lee (Sebastian Stan). El video, robado de la casa de la pareja por un contratista descontento (Seth Rogen), pasó de la curiosidad clandestina del VHS a convertirse en una sensación mundial cuando llegó a la web en 1997. Una historia de amor, una travesura criminal y un cuento con moraleja, todo en uno.