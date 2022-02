Ernestina Pais contó que tuvo una relación con un compañero de Masterchef

Como cada domingo, Masterchef Celebrity pone en vilo a sus seguidores dado que tienen lugar las galas de eliminación. Esta vez, la emoción y el suspenso fue por partida doble ya que no solo un competidor tuvo que despedirse del certamen, sino que también se reveló un secreto que involucra a dos participantes.

Se trata de la presentadora Ernestina Pais y el cantante Joaquín Levinton. En un cruce cómico y relajado, ambos fueron consultados por su relación y tuvieron que dar explicaciones.

Como es usual, el conductor del programa, Santiago del Moro, se encarga de generar momentos de relax en los que los participantes cuentan momentos de su vida personal y muestran una faceta más cercana ante los espectadores. En esta ocasión, se acercó a los protagonistas y le consultó: “¿Son tan amigos ustedes?”.

El vocalista de Turf no lo dudó y aseguró que mantiene una amistad con Pais hace 20 años. Aunque ella lo desmintió y aseguró que, en realidad, son amigos hace 30 años, cuando se conocieron. “Somos hermanos de la vida. Nos conocimos a los veinte”, reveló la cocinera amateur.

Persistente, Del Moro quiso indagar más y lanzó: “¿Nunca tuvieron nada?”. Entre caras de vergüenza y risas, Levinton le respondió: “Hicimos todo lo que te puedas imaginar y ahora lo queremos contar todo por televisión”.

En tanto, Denise Dumas aprovechó el momento y opinó: “Tuvieron de todo estos dos”. Finalmente, la conductora cerró la charla recordando cuán fuerte es el lazo que tiene con Levinton. “Hemos pasado todas juntos. Pero es la primera vez que lo confesamos”, concluyó.

Ernestina y Barbie Vélez participaban, hasta el momento, como suplentes de otros miembros del programa que, por distintas razones, debían ausentarse. Luego, tuvieron la oportunidad de quedarse bajo algunas restricciones.

“Esta incorporación tiene un precio, y desde hoy, hasta que pasemos a la próxima etapa, van a estar todos los domingos en la gala de eliminación. Van a poder cocinar y ganar medallas, pero los domingos, van a estar acá con sus compañeros. No podían entrar en igualdad de condiciones. Así que esta es la forma de pagar el derecho de piso”, había explicado el chef Germán Martitegui sobre la nueva modalidad.

Los nervios y el poco tiempo le jugaron una mala pasada a Barbie y, finalmente, fue quien debió abandonar la cocina.

“Había ganas pero no pudo ser. Gracias a todos. La pasé bárbaro de verdad y me voy feliz de que se quede Paulo, que la verdad que me moría se iba porque sé que la está rompiendo. Y a Ernestina la amo, es una genia”, dijo la hija de Nazarena Vélez antes de retirarse.

Por su parte, la tucumana “Juariu” fue una de las participantes que más recibió elogios por parte del jurado al presentar su plato y sigue peleando por llegar a la meta.