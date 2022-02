Alberto Fernández: “Para mí, no era necesario que Máximo renuncie, pero lo respeto"

El presidente Alberto Fernández brindó una entrevista televisiva en la que se refirió a la renuncia de Máximo Kirchner al bloque de diputados del Frente de Todos.

El mandatario contó este lunes que habló con Máximo Kirchner sobre su renuncia a la presidencia del bloque. En la reconstrucción de ese diálogo, Fernández precisó que el legislador le manifestó sus diferencias por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sobre eso, el jefe de Estado advirtió: “Hay un punto en el que el Presidente soy yo y tengo que tomar una decisión". En declaraciones a C5N, el jefe de Estado también reconoció que Cristina Kirchner tiene “matices” sobre el acuerdo.

“Máximo me dijo que se sentía mejor volviendo al llano en Diputados pudiendo expresar mejor su parecer”, contó Fernández. Y añadió: “Pero no me habló de ninguna ruptura”. “Para mí no era necesario que renuncie, pero lo respeto”, analizó Fernández.

El mandatario consignó, además, que Cristina Fernández no está de acuerdo con la actitud del ahora extitular del bloque. “Máximo tomó esta decisión, mañana estaremos decidiendo quién lo reemplaza”, aseguró.

Dijo, además, que trató de convencerlo para que no dejara la titularidad del bloque, pero que cedió al ver que la posición de él era bien firme. “Todos sabemos que [el bloque] es un espacio plural, amplio, que tiene diversidad de opiniones. Y que en esos términos él creía que era mejor dejar la presidencia”, añadió.

También se refirió a las diferencias internas y contó que habló con la vicepresidenta antes de firmar el entendimiento. “Cristina también tiene sus matices y sus diferencias con el Fondo. Es así, lo sé. Pero el presidente soy yo, y hay un punto en el que tengo que tomar las decisiones y tengo que resolverlo”, enfatizó. Y agregó: “Estoy convencido que tomamos el mejor camino”.

En este punto, Fernández señaló que firmó el acuerdo con el FMI “convencido” de que se trata de un paso necesario para “preservar” la economía argentina. “Es el mejor acuerdo que se podía lograr con el Fondo”, recalcó.

Y profundizó: “Cuando uno mira cómo han sido los acuerdos que precedieron a éste, en condiciones parecidas a la presente, la verdad este acuerdo es casi único”. No obstante, reconoció que el entendimiento al que llegó Néstor Kirchner, al poco tiempo de asumir, también “fue muy firme”.

Fernández afirmó que el default no era una alternativa a considerar en el marco de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, y señaló que algunos todavía creen que “hay un mundo bipolar”.

El mandatario se refirió de esta manera en la previa al viaje que hará por China y Rusia. Dijo que ambos países esperaban un resultado exitoso en la negociación con el organismo internacional. “Cualquier acuerdo con ambos países estaba supeditado a que tuviéramos un acuerdo con el Fondo”.

El mandatario señaló, en una entrevista al canal C5N, que la deuda por 44.500 millones de dólares era un “problema enorme” que, dijo, “condiciona a generaciones de argentinos”. “No llegar a un acuerdo era como que me saquen del equipo y que me digan ‘volvé a entrenar’”, dijo.