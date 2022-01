El 40% de las especies de árboles del mundo está en Sudamérica

Investigadores presentaron la mayor base de datos forestal del mundo, que incluye más de 44 millones de árboles individuales en más de 100.000 lugares de 90 países, lo que les permite calcular que la Tierra cuenta con unas 73.300 especies de árboles.

La cifra es un 14% superior a estimaciones anteriores. De ese total, se estima que existen unas 9.200 que aún no han sido identificadas por la ciencia, y una gran proporción de ellas están en Sudamérica, según los investigadores.

América del Sur, donde se encuentra la selva amazónica, de enorme biodiversidad, y los extensos bosques andinos, alberga el 43% de las especies arbóreas del planeta y el mayor número de especies raras, unas 8.200.

Los árboles y los bosques son mucho más que meros productores de oxígeno, afirma Roberto Cazzolla Gatti, profesor de diversidad biológica y conservación de la Universidad de Bolonia (Italia) y autor principal del estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Sin los árboles y los bosques, no tendríamos agua limpia, laderas seguras, hábitat para muchos animales, hongos y otras plantas, los ecosistemas terrestres más biodiversos, sumideros de nuestro exceso de dióxido de carbono, depuradores de nuestro aire contaminado, etcétera", dijo Gatti.

"De hecho, nuestra sociedad suele considerar los bosques como simples trozos de madera y los árboles como recursos naturales, ignorando su papel fundamental para la humanidad al proporcionar servicios ecosistémicos que van más allá de la mera producción económica -aunque importante- de madera, papel y pasta de papel. De los árboles y los bosques la humanidad obtiene inspiración, relajación, espiritualidad y, esencialmente, el sentido de la vida", añadió Gatti.

Se descubrió que América del Sur tiene unas 27.000 especies de árboles conocidas y 4.000 aún por identificar. Eurasia cuenta con 14.000 especies conocidas y 2.000 desconocidas, seguida de África (10.000 conocidas/1.000 desconocidas), América del Norte y América Central (9.000 conocidas/2.000 desconocidas) y Oceanía (7.000 conocidas/2.000 desconocidas).

"Al establecer un punto de referencia cuantitativo, nuestro estudio puede contribuir a los esfuerzos de conservación de los árboles y los bosques", afirmó Peter Reich, coautor del estudio y ecólogo forestal de la Universidad de Michigan y la Universidad de Minnesota.

"Esta información es importante porque las especies arbóreas se están extinguiendo debido a la deforestación y al cambio climático, y comprender el valor de esa diversidad requiere que sepamos lo que hay en primer lugar antes de perderlo", dijo Reich.

Los investigadores utilizaron métodos desarrollados por estadísticos y matemáticos para estimar el número de especies desconocidas basándose en la abundancia y presencia de las especies conocidas. Los ecosistemas tropicales y subtropicales de Sudamérica pueden albergar el 40% de estas especies aún no identificadas, señalaron. (Reuters)