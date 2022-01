Denuncian “asimetría de poder” en las audiencias del juicio a Juan Darthés

El juicio de la actriz Thelma Fardín contra Juan Darthés por abuso sexual continúa generando repercusiones. En esta oportunidad, luego de brindar declaración, el psiquiatra especializado en abuso sexual infantil, Enrique Stola, aseguró que exisitó “asimetría de poder” en detrimento de la actriz en el transcurso del proceso que ella misma inició.

Durante jueves y viernes de la semana pasada, tuvieron lugar nuevas jornadas virtuales de toma de declaración a testigos. En ellas, pudo expresarse la actriz actriz Anita Coacci, quien también demandó al actor por acoso sexual y algunas ex compañeras de Thelma Fardín del programa juvenil “Patito Feo”.

Stola fue uno de los profesionales solicitados por el juez que lleva la causa en Brasil, Ali Mazloum. Luego de esa cita, el médico, también especializado en género, decidió referirse al juicio y escribió unas palabras en sus redes sociales.

"La pantalla estaba dividida en cuatro partes: en una veía al juez Ali Mazloum, en la otra a funcionarias/os o al intérprete, en la tercera al fiscal y en la cuarta a Juan Darthés y sus tres abogades (2 varones y una mujer)", contó Stola sobre el procedimiento en el que había participado.

Al describir quienes habían estado presente en la reunión, indicó que "había funcionariado local”. Además, contó que logró reconocer al abogado argentino Fernando Burlando, aunque no divisó a ningún representante de la actriz denunciante. "No había, ni en Brasil ni en la sala", sostuvo.

"Luego supe que no los tenía, que no era querellante, que no se le había permitido por algún tecnicismo estar en la sala allí en Brasil o en la UFEM de Buenos Aires. Que tampoco podía decir nada sobre el juicio ni saber lo que está sucediendo en él", continuó el relato.

Luego, el profesional hizo un análisis sobre la situación que había presenciado y dio su opinión al respecto. "Si esto no es asimetría de poder no sé qué otro nombre tiene. Espero que el señor juez tenga la intención de nivelar esa desigualdad de poder", agregó.

Acto seguido, Stola arremetió contra Darthés. "El acusado es un hombre mayor con fuertes recursos económicos", lo cual le facilita "una costosa defensa allí en Brasil y otra, también costosa, aquí en Buenos Aires con Fernando Burlando, personaje mimado del establishment machista y farandulero".

Por otro lado, al referirse a Fardín, aseguró: "la víctima está obligada a una actitud pasiva, por no tener poder ni dinero, por no tener ninguna protección".

"Burlando puede estar, ella no. ¿Cómo no estuvo garantizada la presencia de la víctima en el juicio? Mucho hemos luchado porque puedan tener un rol activo en un juicio. Si todo lo anterior no es asimetría de poder, no sé qué otra cosa puede ser", finalizó.