Assaf: “Me hice un regalo”

San Luis se rindió ante el nuevo maestro: Samir Assaf. Junto con Alfredo Espadín, su navegante, ganaron la novena edición del Master de Rally de tracción simple organizada por la Asociación Civil Rally País. La dupla compitió en la Clase A. La prueba se hizo en la localidad puntana de La Toma. El binomio tucumano corrió a bordo de un VW Gol Trend del equipo Faisal Racing.

“Ganar el Master, hoy en día, es uno de los mayores premios que puede tener cualquier piloto de rally en la Argentina”, dijo muy emocionado Samir, mientras se abrazaba a su equipo.

“Es una locura poder estar disfrutando justo en mi cumpleaños. Como que me hice un regalo. Siento que mi navegante, mi equipo y yo nos lo merecíamos. Esto no es casualidad, es el trabajo mancomunado de todos”, resalto con una sonrisa que dejaba atrás todos los percances sufrido, porque para Assaf no fue para nada sencillo lograr quedarse con el N°1. Tranquilamente podría catalogarse de hazaña por todo lo vivido en estos cuatro días de competencia por parte del monterizo. Pues tuvo muchos problemas con su auto, principalmente en la segunda etapa por la rotura de la dirección del Gol. Al respecto el piloto dijo: “tuve problemas todo el fin de semana. Desde que largué estuve sin dirección hidráulica, que significa una gran desventaja porque se puso muy dura y lleva a que la exigencia física sea más importante y en tramos muy duros. Estoy muy dolorido en las manos y en los brazos. No me daban más. Pero el esfuerzo que hice valió la pena. Lo di todo”, comentó un Samir bañado en lágrimas de emoción por el objetivo cumplido. Los mecánicos del equipo solucionaron lo más que pudieron el desperfecto y Assaf pudo terminar la carrera, y con la frutillita de haber quedado como el mejor del fin de semana.

En esta edición del Master, se hizo un homenaje especial al Renault 18, por ser uno de los vehículos más emblemáticos de la especialidad. Fueron en total 99 las máquinas presentes divididos en las categorías Clase A, N-2, N-2 Estándar 8V, N2 Estándar 16V, N-6, N-7 y RC5. Aparte del binomio ganador, dijeron presentes los tucumanos Eduardo De la Riestra-Alberto Álvarez (fueron 4° en la RC5, con Ford Fiesta); Agustín Pérez-Agustín Catalfamo, y Ariel Rosales-Nelson Rosales.

Los que completaron el podio fueron el riojano Nicolás De la Vega y el chileno Luis Enrique García, ambos con Gol Trend.