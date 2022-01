Abuso en boliche de Villa Gesell: identificaron a un hombre de pelo platinado junto a la víctima

Identificaron a un hombre con el pelo platinado que aparece junto a la víctima en los videos de las 32 cámaras de seguridad del lugar.

El sospechoso estaba hablando con la chica minutos antes de que esta perdiera la conciencia y fuera violada en un sector reservado del complejo bailable Pueblo Límite, según denunció ante la Justicia.

De acuerdo con la versión de la menor, dos hombres se le acercaron, le dieron alcohol y algo para fumar (que ella pensó que era tabaco) pero ahora duda porque cree que contenía drogas para vencer su resistencia.

La víctima, que vive en José Mármol, en el sur del Gran Buenos Aires, había ido a pasar sus vacaciones a la popular ciudad balnearia de la Costa Atlántica.

Si bien el boliche no tiene fajas de clausura, las autoridades no permitieron que abriera ayer y tampoco podrá hacerlo este sábado ni el domingo. No obstante, este sábado por la mañana, TN pudo constatar que había gente trabajando dentro de la discoteca.

Al cierre provisorio del complejo por la venta de alcohol a menores, determinado por el Registro Provincial de Comercialización de Bebidas Alcohólicas (REBA), hay que agregarle que la adolescente estaba en el local en un horario en el que no está permitido que los menores se junten con los adultos.