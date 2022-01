Los alquileres subieron un 2% más que la inflación

Los primeros meses del año suelen implicar cambios y la mudanza a un nuevo hogar es uno de ellos. A estos cambios se suman los cientos de estudiantes que buscan dónde vivir más cerca de la facultad en que iniciarán sus estudios académicos. La demanda de alquileres, entonces, se eleva. En este sentido, siempre interesa el costo de cada alquiler y, como todo, el precio sube; en este caso dos puntos porcentuales por encima de la inflación.

Mientras la inflación interanual ronda el 50%, los alquileres aumentaron un 52% en el mismo período, según el índice del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

“Es verdad que cuando uno sale a realquilar los contratos se actualizan y es más caro”, afirmó Fernando Guzmán, presidente de la Cámara de Corredores Inmobiliarios de Tucumán, en una entrevista con LA GACETA. Y explicó: “realquilar es cuando a uno se le termina el contrato y decide pasar a alquilar otra cosa. Y capaz que el alquiler de un dormitorio estaba pagando $ 18.000 y cuando sale a realquilar está a $ 20.000”.

Guzmán, además, señaló que un aumento por encima del 50% puede resultar impactante para los inquilinos que tenían la tarifa “congelada”, pero destacó que el incremento es normal teniendo en cuenta la inflación actual.

“Han pagado todo el año sin actualización y de repente les llega una suba del 50 y tanto por ciento. La verdad que eso impacta. Pero si uno lo ve en forma económica y porcentual es lo que aumentó el pan y demás productos”, dijo.

“El tema es que por lo otro uno no se da cuenta porque va aumentando día a día y son montos muy chicos en los cuales uno antes compraba un kilo de pan y ahora compra medio kilo. En el caso del alquiler no podés hacer eso, entonces impacta más el número”, continuó.

Precio

El costo general de los alquileres depende de diversos factores como la ubicación, la calidad y los servicios del edificio, las expensas, la cantidad de cuartos, etcétera. Pero, a fin de tener una idea Guzmán divide los precios según la zona del departamento y la cantidad ambientes.

BARRIO NORTE. Todo es más caro

Así, toma como referencia a los departamentos de Barrio Sur. “Hoy un departamento en zona sur llegando al centro podés encontrar un monoambiente a $ 17.000. En la misma zona, uno de un cuarto a $ 21.000 o $ 22.000, y uno de dos cuartos a $ 27.000. Ese es el término en que se debe hablar, eso está entre lo más barato y lo más caro”, indicó el experto.

A medida que uno se acerca a microcentro y más todavía en Barrio Norte, según aseguró Guzmán, el precio de los alquileres se incrementa. “En Barrio Norte hay mayor variabilidad porque hay edificios de gran categoría con muchos amenities”.

A su vez, cuando se aleja del centro, los precios disminuyen. “Si después ya te vas afuera de las cuatro avenidas vas a encontrar más barato y si te vas para Barrio Norte más caro”.

Por otro lado, otra de las zonas más caras para vivir es Yerba Buena, donde los alquileres se negocian por encima de la media. “Podríamos decir que los valores de los alquileres son parecidos a los de Barrio Norte. Obviamente los que hay son de mejor categoría en Yerba Buena”, sostuvo.

Incertidumbre

Este año existen dos factores que influyen en la modificación de esa demanda, uno para mantenerla alta y otro que la reduce.

Según explicó Guzmán, este año existe cierta incertidumbre ante una posible modificación de la ley de alquileres, lo que genera que los ciudadanos sean más cautos a la hora de pensar en un nuevo alquiler.

“Todavía no hay nada concreto sobre la modificación de la ley. Solamente lo que ha dicho (Sergio) Massa, que iban a dar 180 días de suspensión de la ley lo cual no hicieron”, indicó Guzmán.

Esa falta de certezas legales con respecto al futuro llena a la gente de incertidumbre a la hora de pensar si debe firmar un nuevo contrato o si debe esperar hasta que se modifique la ley.

“No saben si firmar... Les dicen que va a venir una modificación y ese cambio de la ley seguro va a ser mejor que la actual, porque esta ley no lo convence a ninguno, ni al inquilino ni al propietario. Los que realmente necesitan lo terminan firmando, sino están esperando que entre la nueva ley”, aseguró.

Además, criticó las declaraciones del Gobierno sobre el tema: “salir por parte del Estado a dar una declaración sin tener algo concreto ha generado mucha incertidumbre”. “Me parece algo imprudente sacar un comunicado cuando no lo tenían analizado, ni plazos fijos, entonces la gente hoy no sabe qué pasa con los contratos”, se quejó.

Pese a esta incertidumbre, Guzmán aseguró que la demanda se mantiene alta, pero lo atribuye a la falta de oportunidades que tienen las personas para acceder a una vivienda. “Siempre y cuando el Estado no saque créditos hipotecarios importantes, no empieza a hacer entrega de unidades por medio del Instituto Provincia de Vivienda (IPV), y si no fomenta que las empresas constructoras hagan más casas... la vedette de charla va a ser siempre el alquiler”.

“Si empezás a abrir ese abanico, por una cuestión de oferta y demanda de economía los alquileres no van a ser tan exagerados”, propuso.

Por último, indicó los principales requisitos que se solicitan a la hora de alquilar un departamento: “fotocopia de DNI, recibo de sueldo, certificado de trabajo, garantes, etcétera. En cuanto al sueldo, el análisis lo tenés que hacer en función al valor del alquiler. Es decir ‘bueno, le alcanza para pagar un alquiler y además para vivir’.

Esos requisitos aumentan a medida que el “riesgo” que presenta el inquilino es mayor. “Hay chicos que tienen un recibo de sueldo de $ 20.000 y el alquiler es $ 20.000 pesos. Entonces lo que se hace es pedirles dos o tres garantes porque es muy probable que tengan más ingresos de manera informal”, finalizó.