Cartas de lectores VI: transporte público

Como ciudadano común apoyo plenamente la municipalización del servicio de transporte público en nuestra provincia, para que de una vez y para siempre se terminen los paros, los aumentos escandalosos del boleto, se arreglen y pongan en condiciones de uso todas las unidades, se deje de versear con las Tráfic Vip y que se le corte el “curro” para algunos empresarios inescrupulosos. Se dice que algunos son funcionarios municipales, dueños de varias colectivos que ya hicieron una forma de vida, presionar, pedir subsidios, prometer mejoras, no pagarles a los choferes, total “Juan Pueblo” termina pagando un servicio desastroso. Si no saben, pregunten a las provincias vecinas, o pónganse de acuerdo con los municipios vecinos (Tafí Viejo, Las Talitas, Banda del Río Salí, Yerba Buena, San Pablo ), borren límites y fronteras, construyan puentes, cobren un boleto universal por distancia, no es tan difícil, copien cómo funcionaban los tranvías antes, a no ser que estén muy comprometidos, ¡si se podrá! Por las pocas buenas empresas de transporte que existen hoy no se preocupen, ellos seguirán funcionando, haciendo turismo o viajes de compras; jamás se fundirán. ¡Sí al Transporte Público Municipal! No esperemos las elecciones, para hacer carteles, poco es el tiempo que les queda.

Francisco Amable Díaz

[email protected]