Cartas de lectores II: senderismo y tracción

El 22/01/22, junto a mi esposa decidimos sumarnos a una nueva convocatoria de un grupo de Senderismo de Tafí Viejo, con una propuesta con un mayor nivel de dificultad y distancia: 18 km de senderismo, para el trayecto Cristo de San Javier-Cascada del Río Noque y retorno al Cristo. A pocos metros de iniciar el sendero de la llamada “Calle 15”, un cartel blanco con letras rojas me llenó de alegría, ya que la Universidad Nacional de Tucumán indicaba en el mismo su titularidad y resguardo del Parque, además de prohibir el ingreso de Motos y Bicicletas. Cien metros después de aquel cartel, escuchamos y vimos a los primeros enduristas con sus poderosas máquinas, destruyendo el suelo y matando aves con su contaminación sonora. Y llegaron más y más, poniendo en riesgo nuestras vidas en los angostos senderos de nuestra Yunga, cavados hasta con setenta centímetros de profundidad por el paso sistemático de estas ruedas. También anduvieron Ciclistas, pero no solo debo decir que fueron más respetuosos por nuestra seguridad e integridad, sino que -al igual que los y las senderistas- usan tracción a sangre y no una tracción motorizada que no hace más que desangrar a nuestros cerros, con una UNT que pone carteles y alambrados, pero pocos recursos en Guarda Parques y en Seguridad.

Javier Ernesto Guardia Bosñak

[email protected]