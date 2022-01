Cartas de lectores: libertad y libertinaje

El derecho a la libertad, es un derecho constitucionalizado y como todos ellos, en ningún caso es absoluto, sino que quedan sujeto a las leyes que reglamentan su ejercicio. En el caso concreto, tenemos situaciones que son lícitas, no obstante importan un deber sin ordenar nada y avanzar sobre la libertad. Por ejemplo, la exigencia de un carnet para conducir, autorización para hacer o dejar de hacer una cosa, o ejercitar una profesión con un titulo habilitante, o una inscripción para ser matarían o habilitar un bar, comedor u otro, o una autorización o denegación de una habilitación, etc, todos actos libres, pero sujetos a una ley que reglamente su ejercicio. No se puede confundir libertad con libertinaje. Así como se acepta su libre albedrío no se puede autorizar el facilitamiento se contagiar a otro, pues en ese caso se estaría aceptando la libertad de contagio. Es decir que, la reglamentación de esa libertad queda sujeta a la ley que reglamentan su ejercicio. Ergo, no existen derechos absolutos... y no se puede autorizar el facilitamiento de su contagio, al quedan sometidos los ciudadanos ya vacunados.

Pedro Brito

[email protected]