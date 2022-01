Prisión preventiva para el tractorista que causó un mortal accidente y se retiró del lugar

“Le pido disculpas, pero no sabía bien lo que había pasado. Se me rompió una rueda del tractor y no lo pude dominar. Se me cruzó de carril y ahí pasó la desgracia. Me arrepiento de haber aceptado hacer un favor sin saber las condiciones que se encontraba esa máquina”, declaró Juan Antonio López, el conductor del vehículo que protagonizó un accidente en el que fallecieron dos personas y tres personas. Luego del percance, el acusado se retiró del lugar. Fue detenido el viernes por personal de la comisaría de Alderetes.

La tragedia se produjo el sábado 22, cerca de las 10, en la ruta alternativa, a un kilómetro de la entrada del barrio Rincón de Este. Por motivos que son investigados, López se cruzó de carril con el tractor que conducía y chocó de frente contra un automóvil Chevrolet Corsa que era taxi rural. El impacto fue terrible. El chofer del auto, Cristian Oscari murió en el acto. Dos días después falleció Braian Almaraz. También resultaron lesionadas tres personas, entre ellas una mujer embarazada a la que tuvieron que practicar una cesárea para salvar a la criatura.

“De forma imprudente, negligente y antirreglamentaria el acusado se cruzó de carril y embistió a un automóvil Chevrolet Corsa en el que viajaban las víctimas. Luego se retiró del lugar en una camioneta blanca con la colaboración de un allegado”, sostuvo el auxiliar fiscal Carlos Pais y atribuyó a López el delito calificado provisoriamente como doble homicidio culposo agravado y triple lesiones culposas agravadas por la conducción antirreglamentaria de un vehículo automotor. Solicitó que se le dicte dos meses de prisión preventiva.

Juan y Cristian Hermosa, defensores de López, negaron la acusación que realizó el fiscal en su contra. “Él se retiró porque no estaba bien. Es una persona que no sabe de derecho y por eso se fue”, explicaron al solicitar que se rechace la medida cautelar en su contra. “Él confió en su patrón que le dijo que el abogado que le pondría haría todos los papeles”, indicaron.

“Si bien es cierto que aún queda por investigar, no se puede negar que el acusado estuvo seis días sin aparecer y eso puede considerarse como un entorpecimiento a la investigación”, dijo la jueza Ana María Iácono al confirmarle la preventiva, pero sólo por un mes.