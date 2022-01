Familia, mates y voley, en Villa Luján

En el comienzo del segundo tour de la Liga Argentina de Voleibol, el estadio de Defensores de Villa Luján alojó a una gran cantidad de espectadores, que más allá del deporte, encontraron en el evento una salida en familia. Para algunos significó romper con la cotidianidad de sus vidas. Mates, gaseosas, empanadas, risas y un ambiente familiar fueron los protagonistas en las gradas, donde tanto niños como adultos crearon un ambiente donde la paz y la tranquilidad reinaban. Al momento del partido de Monteros Voley (cayó 3-2 con Paracao), unas 1.000 personas había en las tribunas. Hoy, ya durante la segunda fecha (ver aparte), se espera contar también con mucho público. Vale recordar que el ingreso es gratuito.

Entre el público presente, se encontraba Manuel Pajariño. El joven asistió al evento por iniciativa de sus padres, y se encontró con una realidad que no esperaba. “En mi casa no tenía nada que hacer, y como mis padres ya tenían decidido esto, vine para acompañarlos y ver un partido de este nivel”, afirmó. También habló sobre lo impactante de las técnicas de voley. “Me parece un deporte entretenido. Me impacta cuando hacen esos movimientos en muy pocos segundos, que parece que la pelota está por tocar el piso, pero la logran rescatar”, remarcó.

En otra tribuna del estadio de Villa Luján, se encontraba Ana Sánchez, jugadora de voley de la categoría Master y con pasado en equipos como Atsa y UCV, que comentó lo llamativo del deporte. “A mí me gusta mucho el trabajo en equipo. Debe existir una confianza entre los jugadores, tanto los que están dentro como los que están fuera. Es una asociación perfecta”, señaló. Por otro lado, aclaró qué es lo más difícil de lograr en el deporte. “La sincronización en equipo es lo más complicado. Porque los jugadores deben conocerse muy bien. Cuando jugás con gente que no conocés se vuelve mucho más complicado”, aseguró.

TODOS CON LOS “NARANJAS”. A pesar de la derrota, el público local apoyó cada punto del equipo.

De la misma manera, Javier Robles acompañó a su hija, a ver este espectáculo de gran envergadura para los amantes del voley. “Fue una disciplina que siempre me llamó la atención y me parece buenísimo que sea gratis. Que pueda venir cualquiera a ver. Lo que más me impacta son los saques y los saltos. Es la primera vez que veo un partido profesional”, añadió.

También estaba Alejandra Farullo, jugadora de voley de San Martín, que estaba viendo los partido con el objetivo de aprender técnicas y movimientos. “Es bueno venir a ver gente que está en un nivel superior al que nosotros jugamos. Me encanta cómo juegan, como defienden la pelota. La buscan donde sea”, sostuvo.

Asimismo Matías Grellet, jugador de la Escuela Municipal de Yerba Buena Voley, comentó sus sensaciones con respecto al evento. “Yo nunca había visto un partido en vivo. Para mí es una gran experiencia porque es otro nivel de voley”. También contó qué es lo más difícil del deporte. “Si el equipo no se conoce mucho, es algo que se demuestra en la cancha. Pero más allá de eso, es un deporte muy lindo”, aseguró.

Por su lado Rocío Santillán dijo que su profesora de voley en el club Lomas Basket fue la impulsora para ir a ver el deporte. “Lo más difícil en un principio es atacar, hacer pasar la pelota. Después, si no hay una buena comunicación en el equipo se pierden muchos puntos”, aseguró.

También José Giménez, entrenador de voley del Club Atlético Alberdi, dio su perspectiva sobre lo más complicado de su labor. “Enseñar a los niños los fundamentos y las técnicas del deporte es lo más difícil. Es un deporte que lleva mucha técnica, con fundamentos variados, siendo uno de los deportes más difíciles de aprender”, asintió.

Por otro lado, Néstor Carmona dio su óptica sobre el deporte en la provincia. “El voley tiene que ser un deporte que debe ser más visto en Tucumán. Normalmente, nosotros no tenemos la posibilidad de ver estos torneos porque son equipos de afuera, y está bueno que la gente venga a verlo, para que se motiven a hacerlo”, aseguró. “Es un deporte muy complejo por la agilidad de la pelota; viaja muy rápido, sumado a que te tenés que fijar dónde están los rivales en un campo muy chico”.

Por último Pompilio Saavedra, ex dirigente y técnico de voley, compartió cuál es la clave del deporte. “Este deporte trata de mucha coordinación. Se debe comenzar de niño para jugar en equipo que es lo que mayormente se busca. Esto no es de uno o de seis, sino de los 12 jugadores que integran el plantel”, expresó. (Producción periodística: Benjamín Papaterra)

Partidos de hoy

Desde las 9: Unión Vecinal de Trinidad vs. Club Atlético Paracao. 11: Ciudad Voley vs. Gigantes del Sur. 20: Monteros Voley vs. Defensores de Banfield. 18: Policial Voley vs. River Plate. 21: Obras de San Juan vs. Upcn.

Liga femenina

Tras su debut en su segunda temporada, hoy a partir de las 19, Tucumán de Gimnasia se medirá frente a River Plate, en Córdoba. Las “Lobas” buscarán brindar su mejor imagen para este primer tour de Liga Argentina femenina.