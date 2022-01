Darío Barassi le respondió a quienes lo critican por sus "largas" vacaciones

El 2021 fue un gran año en lo laboral para Darío Barassi, quien logró consolidarse en la conducción de "100 Argentinos Dicen" (El Trece). Tras meses intensos de trabajo, se tomó unos merecidos días de vacaciones y viajó a México junto a su esposa e hija.

Si bien sus seguidores pensaron que su regreso a la televisión sería pronto, eso no fue así, y generó algunas críticas. "Tus vacaciones son muy merecidas, pero por favor volvé, no es lo mismo sin vos", escribió una seguidora. Barassi aprovechó el mensaje para realizar un descargo y responder las críticas.

"Me copé con esto de las preguntas, otro día lo hago, pero chicos, quiero aclarar algo porque todo el mundo me dice: ‘Hijo de put... en este país con lo que cuesta el trabajo, no te podés tomar dos meses de vacaciones’", indicó.

Y agregó: "obvio que no me puedo tomar dos meses de vacaciones, me fui dos semanas nada más, eh".

El conductor aclaró que ya se encuentra en el país y retomó sus actividades laborales. "Yo ya volví a laburar, ya arranqué, nada más que estoy con dos laburos. Voy a arrancar con la serie y en el medio voy a seguir avanzando con algunos programas de 100 argentinos dicen", continuó.

"Yo ya estoy acá laburando como soldado, agradecido de que tengo trabajo y siendo un laburante de la vieja escuela. Amo trabajar de lo mío aparte", finalizó Barassi.