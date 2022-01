Las dos caras de Tucumán: luego de un cruel robo, la solidaridad salvó a "Don José"

Cuando el miércoles el cielo se "caía a pedazos" en Tucumán y las inundaciones complicaban diferentes zonas de la ciudad, José, de 82 años, sufría un cruel robo de parte de unos jóvenes que, sin piedad alguna, le arrebataron su amada bicicleta.

No se sabe bién cómo el hombre llegó a la Policía Municipal, pero lo cierto es que su video se viralizó a través de una usuaria (Giselda Cáceres) y generó todo de reacciones.

Entre los que se hicieron eco de la noticia hubo un grupo de tucumanos que decidió ayudar al hombre. La primera idea fue donarle otra bici, pero cuando lo fueron a buscar, se dieron con otra triste noticia: el lugar donde vivía no cumplía ninguna de las condiciones de seguridad o salud necesarias para él.

Entonces comenzó la movida solidaria más grande... El primero en movilizarse fue Hernán Iramain, quien buscó al hombre y lo llevó en su vehículo particular para que lo atiendan en un hospital. Tras conocerse la noticia, el vicegobernador a cargo del PE, Osvaldo Jaldo, gestionó para que le entreguen un rodado nuevo y la historia comenzó a fluir. José, por intermedio de Provincia, quedó alojado en el Hogar San Alberto, en Tafí Viejo.

"Pudimos, por así decirlo, salvar una vida, ayudarlo. Me siento bendecida por poder ser parte de este cambio para él. A José le dicen Pinocho, es un señor de 82 años que le robaron su bici. Al parecer, era su única compañía, se sintió muy mal por no tenerla no quería ni comer. Vivía en una situación muy muy precaria, no tenía ni baño ni cocina nada a su disposición. Pablo Ortega le dio una bici -pedido de Jaldo- y volvió su alma se levantó y aceptó ir al Hogar San Alberto de Tafi Viejo. Lo llevamos, le brindaron la mejor atención, lo vio una doctora, lo bañaron, lo cambiaron y comió un rico guiso, quedó en buenas manos", contó la mujer que dio a conocer toda la historia en sus redes (@caroingalina).

"Todas las ayudas quedaron en el hogar para él, y con el dinero compraremos todo lo que necesite: medicamentos, ropa, sábanas, cosas personales etc.", posteó Carolina, agradeciendo a todo el grupo de tucumanos que se movilizó por José.

"Hicimos todo posible. Es un señor menos en la calle, que no está corriendo peligro o en la lluvia con frío.Una vida mejor le espera gracias gracias", cerró.

Obviamente, la historia se viralizó y fue compartida por un montón de usuarios.