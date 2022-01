De Paul: "tenemos que tratar a nuestros países vecinos de la mejor manera"

El mediocampista Rodrigo De Paul, uno de los referentes de la Selección argentina dirigida por Lionel Scaloni, lamentó los incidentes que ocurrieron en Calama en la previa al partido ante Chile.

"Hicimos un muy buen partido. Sabíamos que nos iba a costar por la altura y el viaje. Lo importante es que sacamos una victoria", dijo el jugador de Atlético de Madrid y agregó: "con respecto a lo que pasó en la previa, solo decir que en Argentina tenemos que tratar a nuestros países vecinos de la mejor manera. Las cosas se podrían haber hecho de otra manera. Tratamos de brindar nuestra mayor predisposición".

"Llegamos al hotel y en las habitaciones hacía 32°, no andaba el aire acondicionado. Abrimos las ventanas y había sonido de sirenas, muchos no pudieron dormir. Esta mañana no teníamos agua. No digo si está bien o mal, cada uno lo evaluará", sostuvo el ex Racing.

A la hora de analizar el encuentro, De Paul señaló que asumieron el desafío: "sabíamos que iba a ser difícil enfrentar a Chile, pero el equipo lo hizo bien, sabiendo que faltaba nuestro capitán (Lionel Messi). Demostramos que somos un equipo, que estamos muy consolidados". "Cuando está Leo es todo mucho más fácil siempre. Lo importante es seguir trabajando de esta manera y darle más alegrías a los argentinos", agregó.

"Alguno podría pensar que este grupo está relajado por haber conseguido la clasificación a Qatar, pero cuando nos ponemos la camiseta de la Selección damos el 110%. Estoy feliz de ver cómo este equipo reacciona ante las adversidades", sentenció.